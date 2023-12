ส่งคืนรูปปั้น Golden Boy แห่งบุรีรัมย์ คืนไทย หลังไปอยู่ใน The Met ที่อเมริกา มูลค่านับร้อยล้าน

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เดลินิวส์ รายงานว่า นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า กรมศิลปากร ได้รายงานเรื่อง นายแมกซ์ ฮอลเลน ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน (The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET) สหรัฐฯ มอบหมายให้ ภัณฑารักษ์เป็นผู้แทนเข้าพบเพื่อส่งมอบหนังสือแจ้งขอส่งคืนโบราณวัตถุจำนวน 2 รายการให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา