นาทีแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ช่วยกันจับสิ่งมีชีวิตประหลาด ออกจากคอนโด ก่อนพบว่าเป็นสัตว์หายาก

เฟซบุ๊กได้เผยนาทีชุลมุนในคอนโดแห่งหนึ่ง กลุ่มแม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่วยกันจับสิ่งมีชีวิตประหลาดออกจากระเบียงห้อง หลังจากที่ปีนบันไดขึ้นไปจับมาได้ พบว่ามันคือ นกตบยุงยักษ์ สัตว์ปีกที่หายาก หน้าตาคล้ายกับมังกรเขี้ยวกุดในการ์ตูนดัง How to Train Your Dragon จากนั้นได้ทำการแจ้งกรมพิทักษ์สัตว์ป่าเพื่อนำน้องไปดูแลต่อ