ช็อก ! นักมวยดาวรุ่ง ศึก ONE ลุมพินี บิ๊กไบค์ล้มคว่ำในอุโมงค์ เสียชีวิตในวัย 23 ปี

ภาพจาก Instagram fariyar_aminipour ภาพจาก Instagram fariyar_aminipour



วันที่ 11 มกราคม 2567 มีรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 08.08 น. 08.08 น. ร.ต.อ.วิริยะพงศ์ ศรีนวลปาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จ.ภูเก็ต รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำในอุโมงค์ฝั่งถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีผู้บาดเจ็บสาหัส จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ รพ.ฉลอ



ภาพจาก Instagram fariyar_aminipour ภาพจาก Instagram fariyar_aminipour



ภาพจาก Instagram fariyar_aminipour ภาพจาก Instagram fariyar_aminipour







ภาพจาก Instagram fariyar_aminipour





ภาพจาก Instagram fariyar_aminipour



ภาพจาก Instagram fariyar_aminipourภาพจาก Instagram fariyar_aminipour

ภายในอุโมงค์จุดเกิดเหตุ พบ MR.FARIYAR AMINI POUR (ฟาริยา อามินิปัวร์) อายุ 23 ปี สัญชาติอิหร่าน นอนจมกองเลือดแน่นิ่ง หายใจรวยริน มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ยามาฮ่า สีดำ ทะเบียน 2 กค 5102 สงขลา เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วจึงนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าผู้ตายพักอาศัยและซ้อมมวยไทย อยู่ในพื้นที่ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวลงอุโมงค์มุ่งหน้าไปราไวย์ ขณะถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้ง รถเสียหลักชนขอบทางเท้าล้ม ร่างกระเด็น ศีรษะกระแทก ได้รับบาดเจ็บ ก่อนเสียชีวิตสำหรับประวัติ ฟาริยา อามินิปัวร์ เป็นนักชกชาวอิหร่าน ที่เคยขึ้นชกในเวที ONE ลุมพินี มีความฝันจะเป็นนักมวยไทยชื่อดังระดับโลก จึงเดินทางจากบ้านเกิดมาตามความฝันที่เมืองไทย กระทั่งได้ขึ้นชกในศึก ONE ลุมพินี มาแล้วหลายครั้ง เคยชนะ 4 ครั้งติด ในรายการส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46 ก่อนประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ เสียชีวิตขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์