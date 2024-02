Intelligent Moist Compound

· Four types of viscous oils : Hydrogenated Polyisobutene, Phytosteryl / Octyldodecyl Lauroyl Glutamate, Polyglyceryl-10 Decaisostearate, Dipentaerythrityl Tri-Polyhydroxystearate

KANEBO ROUGE STAR VIBRANT : 12 เฉดสี ( 2 เฉดสี : limited edition)

“สีแดงทำให้หัวใจสั่นไหว” สีแดงเด่นชัดเหมือนสีของเลือด ที่ไหลเวียนในหลอดเลือดแดง เผยริมฝีปากมีชีวิตชีวาน่าตื่นตาตื่นใจ

Vivid Red Pearl พิกเม้นท์คล้ายเพิร์ลโอบอุ้มด้วยพิกเม้นท์สีแดงสะท้อนประกายสีแดงสว่าง เผยความสว่างด้วยสีแดงเฉดสีทำให้ริมฝีปากอวบอิ่ม

Color Lasting Pigment พิกเม้นท์เพื่อความแดงที่ติดทนเผยให้หัวใจสั่นไหวด้วยความเปล่งประกาย

“Dewy Gloss” แรงบันดาลใจด้วยคอนเซ็ปต์ Life Intelligence ความเรียบลื่น ความชุ่มชื้นรังสรรค์สัมผัส ความกลอสโปร่งใสอย่างเป็นธรรมชาติเข้ากับรูปทรงริมฝีปากเติมเต็มให้อวบอิ่ม

Desy Gloss Fix Gel เจล ส่วนผสมต้นแบบที่เรารังสรรค์ ความเข้มข้นของโมเลกุล (normal stress*) มอบความยืดหยุ่นราวกับลิปที่กลมกลืนไปกับริมฝีปาก เนื้อแนบแน่น ชุ่มชื้น กลอสติดทนคงอยู่ตลอดวัน ส่วนผสมนี้ทำให้ลิปไม่หลุดหรือเปรอะเปื้อน

*normal stress

A force acting in the normal (perpendicular) direction when a force is applied in the lateral direction

Intelligent Moist Compound ส่วนผสมพื้นฐานชนิดออยล์ แนบสนิทกลมกลืนไปกับริมฝีปาก ทำหน้าที่มอบความชุ่มชื้น โอบอุ้มริมฝีปากด้วยเฉดสีและความชุ่มชื้น