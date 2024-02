หนุ่มเช่าบ้านเบี้ยวค่าปรับ-เขียนรีวิวแย่ เจ้าของบ้านแก้เผ็ด ส่งรูปเด็ดถึงเมียจนเป็นเรื่อง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ เดลี่สตาร์ รายงานเรื่องราววุ่น ๆ ของผู้ใช้บริการจองบ้านพักที่ไปรีวิวย่ำแย่ใส่ที่พัก งานนี้เรื่องราวเลยบานปลายเมื่อเจ้าของบ้านพักไม่ยอมและเอาคืนด้วยการส่งความลับของลูกค้ารายนี้ไปถึงเมียของเขาจนกลายเป็นเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันยกใหญ่

ด้าน แม็กกี้ ได้แสดงความคิดเห็นเชิงลบในการเขียนรีวิว และขอเงินคืนบางส่วนจำนวน 400 ปอนด์ (ประมาณ 18,000 บาท) ในขณะที่เขาเช็กเอาต์ออกจากที่พัก เพราะคิดว่าไม่ได้ละเมิดกฎเกณฑ์ใด ๆ และได้พูดคุยกับเจ้าของที่พักจนคิดว่าปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว เนื่องจากเป็นเพียงความเข้าใจผิด

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางเจ้าของที่พัก ได้ยื่นคำร้องแย้ง และปฏิเสธว่าไม่เคยมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับภรรยาของแม็กกี้

คดีความนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ ชอว์น แม็กกี้ จองเข้าพักบ้านหลังหนึ่งในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb ตั้งแต่วันที่ 9-11 กันยายน 2565 เป็นเงิน 567 เหรียญ (ราว 2 หมื่นบาท) ต่อคืน สำหรับเขาและแขกอีก 3 คน ซึ่งเขาได้แจ้งกับ พาเมลา โฟห์เลอร์ เจ้าของที่พัก ว่าเขาอาจมีเพื่อนแวะมารับประทานอาหารเย็นด้วยแต่ต่อมา เจ้าของที่พักดังกล่าวแจ้งกับแม็กกี้ ว่า เขาฝ่าฝืนกฎของที่พัก 2 ข้อ และเชิญแขกมามากกว่าที่คาดไว้ พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นเงิน 960 เหรียญ (ราว 34,000 บาท) ซึ่งแม็กกี้ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินจำนวนนี้จากหลักฐานในชั้นศาลจะเห็นว่า เจ้าของที่พักได้เผยอีเมลที่ระบุว่า ได้แจ้งกฎการเข้าพักไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ ยังมีข้อความที่เจ้าของที่พักส่งอีเมลแจ้งแม็กกี้ เรื่องละเมิดกฎหลายข้อในที่พักประเด็นที่ทำให้ แม็กกี้ ตัดสินใจยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อ Airbnb และฟ้องร้องกับ โฟห์เลอร์ ฐานพยายามขู่กรรโชก โดยอ้างว่าโฟห์เลอร์ส่งภาพจากวงจรปิดไปให้ภรรยาของเขา เจาะจงช่วงเวลาที่เขาอยู่กับผู้หญิงอีกคนสองต่อสอง เพื่อตอบโต้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับชีวิตสมรสของเขา ส่งผลให้เขามีความทุกข์ทางอารมณ์อย่างที่สุด ทำให้อับอายต่อสาธารณะ และปวดร้าวทางจิตใจแม็กกี้ อ้างว่า เจ้าของที่พักส่งข้อความหาเขาเมื่อวันที่ 17 กันยายน เป็นรูปถ่ายของเขากับผู้หญิงอีกคน พร้อมข้อความว่าปรากฏว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน อีเมลที่มีภาพดังกล่าวก็ถูกส่งมายังภรรยาของแม็กกี้จริง ๆ แต่ส่งมาในหัวเรื่องโดยทำเป็นสอบถามว่าชื่นชอบกระเป๋าของคุณ คุณได้มันมาจากไหน ? โดยแม็กกี้ยังอ้างว่าเจ้าของที่พักขู่จะเผยแพร่วิดีโอทั้งหมดบนยูทูบ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะส่งในข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ แม็กกี้ อ้างว่า Airbnb ดูจะไม่ให้ความช่วยเหลือเขาขอบคุณข้อมูลจาก Dailystar