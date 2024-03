ฟุตบอลทีมชาติไทย พบ เกาหลีใต้ ถ่ายทอดสด-ดูออนไลน์ได้ที่ไหน จัดมาให้ครบ เช็กเลย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

วันที่ 26 มีนาคม 2567 แฟนบอลชาวไทยเตรียมรวมใจเชียร์ ทัพช้างศึก ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งมีโปรแกรมสำคัญในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 นัดที่ 4 กับ เกาหลีใต้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 19.30 น.

สถานการณ์ก่อนเกมของ ทีมชาติไทย

สถิติการพบไทยของ ไทย - เกาหลีใต้



โปรแกรมถ่ายทอดสด ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเกาหลีใต้ เวลา 19.30 น.



ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย กลุ่ม C แข่งขันไปแล้ว 3 นัดปัจจุบันจ่าฝูงเป็น เกาหลีใต้ จากผลงานแข่ง 3 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 มี 7 แต้ม ส่วนทีมชาติไทย อยู่อันดับ 2 มี 4 คะแนน ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 มีแต้มเท่ากับทีมชาติจีน อันดับ 3 แต่ลูกได้เสียทีมไทยดีกว่า และอันดับ 4 เป็นสิงคโปร์ที่มีเพียง 1 แต้มจนถึงตอนนี้การดวลกัน 5 นัดหลังสุด เป็นฝั่ง เกาหลีใต้ มีสถิติที่เหนือกว่า หลังเป็นฝ่ายเอาชนะไทยได้ 3 นัด จาก 5 นัดที่พบกัน อย่างไรก็ดี ในเกมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ทีมไทย ออกไปเยือนเกาหลีใต้และสามารถสู้ได้ดี จนเก็บผลเสมอ และ 1 แต้มสำคัญกลับมาได้- ถ่ายทอดสดช่องไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32- ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของ ไทยรัฐ ( คลิกที่นี่ - ถ่ายทอดสดช่อง YouTube Changsuek Official ( คลิกที่นี่ - ถ่ายทอดสดช่อง Facebook Changsuek Official ( คลิกที่นี่