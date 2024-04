ท่านอ้น แจงเหตุปิดคอมเมนต์ในเฟซบุ๊ก เจอคนเสียมารยาท สร้างประเด็นไม่เหมาะสม

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse ภาพจาก เฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse



วันที่ 4 เมษายน 2567 ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โพสต์เฟซบุ๊ก วันที่ 4 เมษายน 2567 ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse ระบุว่า กราบสวัสดีครับเพื่อน ๆ ผมไม่เคยเปิดคอมเมนต์เลย แต่มีคนเขียนข้อความมาหาว่า ขอให้เชื่อใจในคนที่ดู และติดตาม Facebook ของผม เลยเปิดคอมเมนต์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ท่านอ้น โพสต์เฟซบุ๊กเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระบุว่า "Many happy returns to my dear aunt. May you continue to represent kindness and grace. ทรงพระเจริญ"

แต่ตอนนี้ต้องปิดใหม่ เพราะว่ามีแต่คนเสียมารยาท สร้างประเด็นหาเรื่อง ผมถวายพระพรผู้ซึ่งเป็นอาของผมด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่คนก็มาสร้างประเด็นว่าทำเพื่ออะไร ขอให้มองตัวเองด้วยครับว่าเวลาใส่ร้ายคนอื่นหรือว่ามองคนอื่นด้วยความขุ่นมัวตัวเองจริง ๆ เป็นคนยังไง ผมมีความบริสุทธิ์ใจ