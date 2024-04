คนไทยแชร์ประสบการณ์หลอน นอนโรงแรมฮ่องกงโดนผีหลอก ได้รู้เบื้องหลังยิ่งขนลุก

กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชวนขนลุกที่เกิดขึ้นกับคนไทยซึ่งไทยฮ่องกง กรณี วันที่ 22 เมษายน 2567 ผู้ใช้เฟซบุ๊กราย โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม HONG KONG MODE กลุ่มคนชอบเที่ยวฮ่องกง เล่าประสบการณ์ถูกผีหลอกหลังเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งย่าน Jordan ก่อนจะเพิ่งมาทราบภายหลังถึงประวัติสุดหลอนของสถานที่แห่งนั้น

เพื่อน :

The building u are staying now Had a fire last week 5 or more people were killed their fire system has not been replaced (ตึกที่มึงอาศัยอยู่ตอนนี้ มีไฟไหม้อาทิตย์ที่แล้ว และที่สำคัญ ระบบดับเพลิงไม่ได้ถูกเปลี่ยน) ตอนนี้ช็อกมาก ช่วยด้วยครับ เราอยากออก แต่ตัวคนเดียว ไม่กล้าลงตอนนี้ ทำยังไงได้บ้าง เหมือนโดนแกง ที่อยู่ตอนจองไม่ใช่ที่นี่ ตอนนี้สั่นสุด ๆ



ล่าสุด เจ้าของเรื่องราวอัปเดตว่า ขอบคุณทุกคนที่ให้คำแนะนำนะ ตอนนี้พี่สาวพนักงานมาช่วยขนของออกไปจากจุดเกิดเหตุแล้ว (มีความสุขสุด ๆ) สรุปได้กลับไปพักโรงแรมที่ระบุที่อยู่ตาม Booking เช็กทุกอย่างแล้ว ทุกสิ่งที่คิดและเจอคือเรื่องจริง จากนี้จะลบโพสต์นะครับ ไม่ต้องการให้ใครเสียหาย แค่อยากบอกพี่น้องคนไทย จองที่พักในฮ่องกงดูดี ๆ ภายในตึกยังมีเขม่าควันตามพื้นและผนัง ให้กลิ่นอายเหมือนเตาเผาถ่านหรือโรงงานไม้



เป็นไปได้ใครจองที่นี่แล้ว อย่ามาพักเลยครับ ความสะดวกสบาย = 0 ความสยอง = 10 รอให้เขารีโนเวทหรือให้พร้อมบริการกว่านี้ก่อนสัก 2-3 เดือน เพราะตอนนี้ลิฟต์ 4-5 ตัว ใช้ได้ 1 ตัว และเป็นตัวเดียวที่พังบ้าง ค้างบ้างอัตโนมือ ต้องช่วยเอามือดันลิฟต์ให้ปิดเองบ้าง ถ้าเหตุการณ์เกิดหลังเที่ยงคืน ไม่มีใครช่วยคุณนะครับ



















โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า ขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับ (โดนผีหลอกเมื่อกี้สด ๆ) คือว่า เราจองโรงแรมนี้เมื่อสามหรือสี่วันที่แล้วโดยไตร่ตรองดีและมีสติติดตามข่าวสาร ก่อนหน้านี้พักที่ yau ma tei ทุกอย่างโอเค และอยากลองพักที่ใหม่ ๆ ว่าโรงแรมเกรดนี้ราคานี้ มันต่างกันยังไงเริ่มจากตอนเช็กอินวันนี้ เราลากกระเป๋าตากฝนจาก MRT (Jordan) มาตึกนี้ตามแผนที่โรงแรม ในแอปฯ และขึ้นไปชั้น 9 ตามรายละเอียดตึกดูโอเค ห้องดูสะอาดโล่งอกแต่ เอะแรก ตอนเช็กอิน พนักงานบอกให้อ่านป้ายจีน-อังกฤษว่า ห้องพักอยู่ชั้น 5 และลิฟต์ชั้น 1-7 เสีย ต้องขึ้นชั้น 8 แล้วเดินลงมาชั้น 5 เวลาจะออกก็ต้องเดินจากชั้น 5 ขึ้นชั้น 8 และลงลิฟต์เท่านั้น (เราก็เอะยังไง)ต่อมาก็เออ ๆ ฉันเปียก ฉันอยากอาบน้ำนอนพักฉ่ำ ๆ พนักงานก็พาเดินมาอีกตึกหนึ่ง (ฝั่งตรงข้าม) สภาพ ฮะ ! อะไรพัง ๆ เป็นคราบ ๆ ดำ ๆ ตึกเก่าทรุดโทรม ลิฟต์เสียจริงด้วย 4 ตัว ใช้ได้ 1 ตัว คนรอขึ้นเยอะ กว่าจะขึ้นลงนานมากโอ๊ย มาแล้วถอยไม่ได้ก็ทำตามสเต็ป ขึ้นชั้น 8 แล้วเดินลงมาชั้น 5 เข้าห้องทุกอย่างโอเคจบ ไป ไม่ต้องอธิบายอะไรฉันจะนอนช่วงค่ำ เอาแล้วค่ะ เงียบ ไม่มีคนข้างนอกระเบียงไฟกะพริบ สภาพเหมือนบุปผาราตรี 2 (ถ่ายคลิปไว้) ตกค่ำมาช่วงเที่ยงคืนกินข้าวเสร็จ ก็ขึ้นห้องตามสเต็ปที่พนักงานบอกมาชั้น 8 ไฟมืดมาก พีค ออกจากลิฟต์มา เดินลงชั้น 5 ขณะที่อยู่ชั้น 6 กำลังจะลงชั้น 5 มีคนยื่นหน้าออกมาจากชั้น 6 ตรงช่องทางเข้าแถวห้องพักด้านใน นี่ตกใจมาก อึ้งหันหน้าหนีไม่ทัน เป็นผู้หญิงเหมือนคนแขก ๆ หน้าดำ ๆ แลบลิ้นใส่เรา ฉันกลัวมากฉันวิ่งสุดชีวิตมาชั้น 5 แล้วเข้าห้องแล้วโทร. หาเพื่อนฮ่องกง บอกว่า เช็กอินแล้ววันนี้เจอเหตุการณ์นี้สด ๆ เพื่อนตอบกลับมาว่า ฟังดี ๆ นะ จะให้บอกตอนนี้ หรือ ตอนเจอกันพรุ่งนี้ เราก็บอกเอาตอนนี้เลย