ทักษิณ ชินวัตร เคียงข้างคุณหญิงพจมาน ทำพิธีลงเสาเอกบ้านใหม่ ใหญ่มากจนต้องนั่งรถกอล์ฟ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ออกมาเผยภาพพิธีลงเสาเอกของบ้านใหม่ ซึ่งครั้งนี้น่าจะเรียกได้ว่า เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของตระกูลชินวัตร ตระกูลการเมืองและตระกูลนักธุรกิจที่สำคัญตระกูลหนึ่งของไทยก็ว่าได้





ด้านอุ๊งอิ๊งได้เขียนแคปชั่นสั้น ๆ ว่า "พิธีลงเสาเอก❤️ home is where the heart is ❤️ thanks to all my loved ones.. #psfamilyhome" ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า นี่อาจจะเป็นบ้านใหม่ของนายทักษิณก็เป็นได้





โดยที่ในงานนี้ นอกจากภาพของลูก ๆ ทั้ง 3 คนอย่าง โอ๊ค พานทองแท้, เอม พิณทองทา, อุ๊งอิ๊ง แพทองธารแล้ว ยังมีคุณ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของเอม, ปอ ปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของอุ๊งอิ๊ง และหลาน ๆ ที่มากันพร้อมหน้า นี่ยังเป็นโอกาสที่ได้เห็น คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ออกงานคู่กันกับนายทักษิณ ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากมาก