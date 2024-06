ลงทุนเปิด 7-11 ใช้เงินเท่าไร-เป็นเสือนอนกินจริงไหม ผู้มีประสบการณ์ตรงมาตอบเอง !

ทุกวันนี้ไปที่ไหนก็แทบเห็นร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ไปทุกพื้นที่ จนหลายคนคิดว่า นี่อาจจะเป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นเสือนอนกิน เพียงแค่ตั้งร้าน แล้วใช้ชื่อเสียงของแบรนด์ในการดึงดูดลูกค้า เพียงเท่านี้คนตั้งร้านก็ได้เงินมาแล้ว แต่ความจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะแยะมากมาย





วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ทุกวันนี้ก็ยังมีคนลังเลใจว่า การเปิดเซเว่น อีเลฟเว่นนั้นคุ้มหรือไม่คุ้ม ต้องใช้เงินเท่าไร มีสรุปมาให้แล้ว





เปิด 7-11 ต้องใช้เงินเท่าไร ลงทุนอย่างไร





หากต้องการเปิด 7-11 มีการลงทุน 2 รูปแบบ ดังนี้





1. เป็นผู้จัดการร้านด้วยตัวเองหรือแบ่งผลกำไร ซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของ มีค่าใช้จ่าย คือ





- ค่ารับสิทธิ์ 480,000 บาท





- เงินประกัน 1,000,000 บาท





รวมแล้ว 1,480,000 บาท





เงินที่ได้รับจะเป็นเงินเดือน 29,000 บาท และได้ส่วนแบ่งจากผลกำไร 5% ซึ่งยอดขายได้เกินเป้าด้วย มีสัญญาที่ 6 ปี ถ้าหมดสัญญาก็จะได้เงินประกัน 1 ล้านบาทคืนพร้อมดอกเบี้ย





2. หุ้นส่วนร้าน





- ค่ารับสิทธิ์ 1,730,000 บาท





- เงินประกัน 900,000 บาท





รวมแล้ว 2,630,000 บาท





การลงทุนแบบนี้เราจะได้รับผลประโยชน์ 54% ส่วน 46% เป็นของ CP All ซึ่งค่าเช่า สถานที่ การลงทุนอื่น ๆ ทาง CP All จะรับผิดชอบทั้งหมด และรายได้จากค่าเช่าหน้าร้านก็เป็นของ CP All มีสัญญาอยู่ที่ 10 ปี









เปิด 7-11 มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร คุ้มค่าไหมที่จะลงทุน





ข้อดี





1. แบรนด์เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นแบรนด์ที่แข็งมาก ถ้าลงทุนเปิดร้าน ยังไงคนที่อยู่ในพื้นที่ย่อมตระหนักรับรู้ได้ดีกว่าการเปิดร้านแบบไม่มีแบรนด์





2. เซเว่น อีเลฟเว่น มีประสบการณ์ในการทำร้านสะดวกซื้อมายาวนาน และมีความเพียบพร้อมในการขนส่งสินค้า ตรงจุดนี้ทำให้คนลงทุนสะดวกขึ้น ไม่ต้องจัดการเรื่องการติดต่อหาสินค้าลงร้าน





3. มีคนฝึกสอนการทำงานให้แก่พนักงานประจำสาขา อย่างน้อยก็ช่วยให้พนักงานทำงานเป็นอย่างรวดเร็ว





ข้อเสีย





1. เมื่อเป็นแบรนด์ใหญ่ ทางเซเว่น อีเลฟเว่น จึงต้องวางเกณฑ์ของทางร้านทุกอย่างอย่างเข้มงวด ไม่ให้แบรนด์เสียหาย ซึ่งคนลงทุนก็ต้องทำตามกฎแบบไม่มีอิสระมาก และถ้าหากทำไม่ได้ตามเงื่อนไข ก็อาจจะมีบทลงโทษตามมาภายหลัง





2. ต้องบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การลงบัญชีเอง ซึ่งถือเป็นปัญหาจุกจิก





3. หากเจอพนักงานที่ไม่ดี ก็อาจจะมีเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับคนตามมาอีกมากมาย