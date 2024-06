ซื้อถ่านชาร์จ ไม่เข้าใจความหมาย Low Self-Discharge คืออะไร ทำแบตฯ เสื่อมไหม กูรูตอบแล้ว

ภาพจาก คุณ Intentio สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ภาพจาก คุณ Intentio สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม





ด้านกูรูผู้รู้เรื่องเข้ามาตอบจนเป็นท็อปคอมเมนต์ว่า Low Self-Discharge 70% หมายความว่าเมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วและตั้งทิ้งไว้เฉย ๆ มันจะคายประจุ (Discharge) ออกด้วยอัตราต่ำมาก จากตัวอย่างที่เขียนไว้ว่า up to 10 Years Later หมายความว่า เมื่อชาร์จเต็ม 100% แล้วทิ้งไว้ 10 ปี ประจำก็ยังเหลือขั้นต่ำ 70%

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 คุณ Intentio สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้เรื่องพร้อมกับลงรูปใบรายละเอียดของถ่านชาร์จ ระบุว่า Low Self-Discharge 70% และมีคำว่า up to 10 Years Later หมายถึง 10 ปีหลังจากนี้นอกจากนี้ ยังมีอีก 1 คำถามคือ ตรง Capacity ระบุว่าเต็มที่ 2000 mAh ใช่ไหมครับ แล้ว 1900 mAh นี้คืออะไร?ทั้งนี้ Self-Discharge จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานของถ่าน เพราะแบตเตอรี่แบบชาร์จที่ใช้กัน เมื่อชาร์จแล้วก็ใช้ราว 1-2 วัน ดังนั้นจึงไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เราใช้ได้สั้นลงขณะที่ตัวเลข 2000 mAh กับ 1900 mAh หมายถึงถ่านก้อนนี้การันตีความจุขั้นต่ำ 1900 mAh แต่สเปกปกติคือ 2000 mAhอย่างไรก็ตาม มีคนเตือนว่า แบตเตอรี่ยี่ห้อนี้เป็นที่นิยมสูง ฉะนั้นการเลือกซื้อแต่ละครั้งควรเช็กให้ดี และควรระวังของปลอมด้วย