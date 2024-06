วิศวกรชาวพม่า สมัครงานในไทย ขอเงินเดือนแค่ 12,000 พอส่องโปรไฟล์ คนไทยอยู่ยากแล้ว

คนพม่าส่งเรซูเม่ เพื่อมาขอสมัครทำงานในเมืองไทย เรียกเงินเดือนถูกมากแค่ 12,000 บาท แถมต่อรองได้ มาพร้อมภาษาอังกฤษขั้นเทพ พอส่องโปรไฟล์ทั้งวุฒิการศึกษา ทั้งประสบการณ์การทำงาน ทั้งประกาศนียบัตร คนไทยเตรียมทรุดได้เลย !









ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า จากปัญหาความไม่สงบในประเทศเมียนมา นับตั้งแต่การทำรัฐประหารปี 2021 จนกระทั่งถึงการเรียกเกณฑ์ทหารผู้ชายเมียนมาทุกคน ทำให้มีคนเมียนมาจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย จากแต่ก่อนที่มักจะเป็นแรงงานรายวัน วันนี้ก็เริ่มมีคนพม่าที่มีวุฒิการศึกษาสูงเข้ามาเติมเต็มงานออฟฟิศในไทยแล้ว









โดยที่ในเรซูเม่ของเธอนั้น เผยว่า เธออายุ 27 ปี สถานะโสด มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องจักรกล จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมในเมียนมาอย่าง Technological University, Taungoo และยังมีประกาศนียบัตรอื่น ๆ เช่น ACMV System and Design course, MEP Design calculation and BIM Modeling course, M&E working drawing course รวมไปถึงประกาศนียบัตรงานด้าน Project Management อีกด้วย และเธอเรียกเงินเดือนแค่ 12,000 บาท โดยที่ไม่ซีเรียสว่าจะได้ทำงานในตำแหน่งอะไร แถมเงินเดือนนี้ยังต่อรองได้ แล้วแต่นายจ้างจะให้ตามความสามารถได้เลย









อย่างไรก็ตาม ได้มีคนเข้ามาชื่นชมกันมาก ๆ ถึงการใช้ภาษาไทยของสาวเมียนมาคนนี้ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ภาษาอังกฤษก็ดี มีประสบการณ์การคุมโปรเจกต์ใหญ่ แต่เลือกรับเงินเดือนที่ต่่ำเตี้ยเรี่ยดินสุด ๆ จนตลาดแรงงานไทยอาจจะสั่นสะเทือนจากบนลงล่าง นอกจากนี้หลายคนยังยืนยันว่า คนเมียนมาส่วนใหญ่ขยันทำงาน อดทน ภาษาอังกฤษดี สุภาพ เรียบร้อย คิดเลขเร็ว และบางคนไม่สนใจด้วยว่างานที่ทำจะเป็นอะไร บางคนจบ ป.ตรีจากเมียนมา มาเป็นพนักงานตัดขนหมาก็มี

















ในส่วนประสบการณ์การทำงานนั้น เธอเคยร่วมทำงานให้บริษัทหนึ่งในเมียนมา ที่รับโปรเจกต์การสร้างตึก Yoma Central ตึกมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง โดยที่เธอทำหน้าที่ในส่วนของงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด ทั้งเดินตรวจงาน สั่งงาน-ประสานงานกับวิศวกรไซต์งานและผู้รับเหมา ทำรายงาน และควบคุมแผนงาน และอื่น ๆ