อดีตนักแสดงหนังดัง ถูกฉลามขย้ำกลางทะเล พบเป็นนักโต้คลื่นอาชีพ ก่อนจบชีวิต

ทามาโย เพอร์รี อดีตนักแสดง Pirates of the Caribbean ถูกฉลามทำร้าย เสียชีวิต เผยเป็นนักโต้คลื่นมากประสบการณ์ และเป็นไลฟ์การ์ดที่เพื่อนรัก









ภาพจาก STEVE ROBERTSON / TOSTEE.COM / AFP

ภาพจาก STEVE ROBERTSON / TOSTEE.COM / AFP

โดยในช่วงเวลาก่อน 13.00 น. วันเกิดเหตุ ไลฟ์การ์ด ตลอดจนหน่วยงานดับเพลิง ตำรวจ และบริการฉุกเฉิน ได้รับแจ้งว่ามีคนพบเห็นชายคนหนึ่งที่เหมือนจะถูกฉลามกัด จากนั้นไลฟ์การ์ดได้นำเจ็ตสกีออกไปช่วยพาตัวเพอร์รีขึ้นมาบนฝั่ง แต่แพทย์ยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้ว







และปัจจุบันเพอร์รีปฏิบัติหน้าที่เป็นไลฟ์การ์ดประจำหน่วย Honolulu Ocean Safety โดย เคิร์ต ลาเกอร์ หัวหน้า Honolulu Ocean Safety กล่าวว่า เพอร์รีเป็นไลฟ์การ์ดผู้เป็นที่รักของทุกคน และเขายังคนดังที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในขณะที่ทุก ๆ คนรักชายคนนี้ เขากลับรักทุก ๆ คนมากยิ่งกว่า

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 สำนักข่าวเอพี รายงานว่า ทามาโย เพอร์รี (Tamayo Perry) อดีตนักโต้คลื่นอาชีพ อายุ 49 ปี ซึ่งเคยเป็นนักแสดงภาพยนตร์ดัง Pirates of the Caribbean เสียชีวิตจากการถูกฉลามจู่โจม ขณะออกไปโต้คลื่นนอกชายฝั่งที่นอร์ทชอร์ บนเกาะโอวาฮู ของฮาวาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (23 มิถุนายน)สำหรับ ทามาโย เพอร์รี เป็นชาวฮาวายที่มีประสบการณ์เป็นนักโต้คลื่นอาชีพยาวนานกว่า 10 ปี จนเป็นที่โด่งดังอย่างมากในท้องถิ่น เขายังเคยสัมผัสชีวิตนักแสดงในช่วงเวลาหนึ่ง จากการรับบทเล็ก ๆ ในภาพยนตร์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides เมื่อปี 2554 และปรากฏตัวในซีรีส์โทรทัศน์ "Hawaii Five-0"ด้านนายกเทศมนตรี ริก บลังจิอาร์ดี เห็นด้วยกับคำพูดของหัวหน้าไลฟ์การ์ด และยอมรับว่าการจากไปของเพอร์รีเป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าขอบคุณข้อมูลจาก AP, BBC