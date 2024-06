MEA โชว์ศักยภาพรัฐวิสาหกิจไทย คว้า 3 รางวัลใหญ่ในงาน AREA 2024

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง คว้า 3 รางวัลใหญ่ ในเวที Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 ได้รางวัลเกียรติคุณต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับรางวัลชนะเลิศ ในเวที Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะองค์กรภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดทำรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามมาตรฐานสากล GRI

MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ การรับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการมุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนสากลขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงบุคคลสำคัญในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งรางวัลที่ MEA ได้รับในครั้งนี้ประกอบด้วย



1. Corporate Governance Award นำเสนอแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ MEA ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และระดับสากล



2. Corporate Sustainability Reporting Award นำเสนอกระบวนการเปิดเผยข้อมูล และแนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่นยืนของ MEA ผ่านการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรตามมาตรฐาน Global Reporting Initiatives (GRI)



3. Emblem of Sustainability รางวัลเกียรติคุณ (Hall of Fame) สำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลในรายการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลจากรายการนี้ ในปี 2018 สาขารางวัล Green Leadership, ปี 2020 สาขารางวัล Investment in People และปี 2021 สาขารางวัล Social Empowerment