ช็อก จางจื้อเจี๋ย นักแบดมินตันวัย 17 เสียชีวิต หลังหมดสติกลางสนาม ระหว่างแข่ง

จางจื้อเจี๋ย นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนดาวรุ่ง ล้มหมดสติกลางสนาม ระหว่างการแข่งขัน ดับสลดในวัย 17 ปี สมาคมกีฬาเศร้าสูญเสียนักกีฬาผู้มากพรสวรรค์



ภาพจาก 8TV Mandarin News



เขาได้รับการปฐมพยาบาลในสนามก่อนจะถูกนำตัวขึ้นรถโรงพยาบาล ส่งไปรักษาด่วนที่โรงพยาบาล แต่น่าเศร้าที่เขาเสียชีวิตในค่ำคืนนั้น หลังความพยายามกู้ชีพไม่เป็นผล



ภาพจาก 8TV Mandarin News



ขณะที่ สมาคมแบดมินตันเอเชีย และ PBSI ระบุระหว่างการแถลงข่าวว่า "โลกของแบดมินตันได้สูญเสียผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ไปแล้ว"

ด้านสมาคมแบดมินตันของจีน แถลงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ จางจื้อเจี๋ย ขณะที่ครอบครัวของเขาได้เดินทางไปยังอินโดนีเซียเพื่อรับศพของลูกชายแล้ว นอกจากนี้พบว่าในช่วงเวลาก่อนการแข่งขันเมื่อวันจันทร์ (1 กรกฎาคม) ระหว่าง จีน กับ ไต้หวัน ทีมชาติจีนได้สวมปอกแขนสีดำและได้ยืนนิ่งชั่วขณะเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเพื่อนร่วมทีมด้วย



ภาพจาก HANDOUT / public relations and media division of the Indonesian Badminton Association (PBSI) / AFP