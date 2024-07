เจ้าหญิงดูไบ ประกาศหย่าพระสวามี กลางอินสตาแกรม เผยเหตุเกี่ยวกับสหายคนอื่น

ภาพจาก Instagram arabianroyalagency ภาพจาก Instagram arabianroyalagency

โดยโพสต์ดังกล่าว เจ้าหญิงมาห์รา ทรงเขียนข้อความกล่าวว่า "ถึงสามีที่รัก เนื่องจากคุณยุ่งอยู่กับสหายคนอื่น ฉันขอประกาศการหย่าของเรา ฉันหย่ากับคุณ ฉันหย่ากับคุณ และฉันหย่ากับคุณ ขอจงดูแลตัวเอง จากอดีตภรรยาของคุณ"



สำหรับเจ้าหญิงมาห์รา ได้ทรงเสกสมรสกับชีค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด บิน มานา อัล มัคตูม ซึ่งเป็นพระญาติห่าง ๆ และเป็นสมาชิกของตระกูลเจ้าผู้ปกครองดูไบด้วยเช่นกัน ในวันที่ 4 มิถุนายน ปีที่แล้ว และเพิ่งมีพระธิดาด้วยกัน 1 พระองค์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ไม่นาน เจ้าหญิงมาห์รา ได้ทรงโพสต์รูปภาพขณะอุ้มพระธิดาเพียงลำพัง พร้อมกับข้อความระบุว่า "Just the two of us" (แค่เรา 2 คน)



วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ และซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ชีคเคาะห์ มาห์รา บินต์ โมฮัมเหม็ด อัล มัคตูม พระธิดาในชีค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มัคตูม เจ้าผู้ครองรัฐดูไบและนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ทรงประกาศหย่ากับพระสวามี ชีค โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด บิน มานา อัล มัคตูม ผ่านทางโพสต์อินสตาแกรมเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 680,000 ฟอลโลเว่อร์สำหรับการประกาศหย่า 3 ครั้ง อ้างอิงถึงหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ที่เรียกว่า เฏาะลากสามครั้ง (Triple Talaq) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการหย่าในศาสนาอิสลาม ชายมุสลิมสามารถหย่าภรรยาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพียงแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร กล่าวว่า เฏาะลาก (talaq) ซึ่งแปลว่า หย่า จำนวน 3 ครั้งทั้งนี้ เจ้าหญิงมาห์รา ทรงได้ระบุในแคปชั่นไว้ว่า "ฉันพบว่ามันคือการเสริมพลังของผู้หญิง เมื่อได้ตระหนักถึงคุณค่า และยืนหยัดในจุดยืนของเธออย่างมั่นใจ" ทั้งยังทรงลบรูปภาพที่มีพระสวามีของพระองค์ออกไปจากอินสตาแกรมทั้งหมดอย่างไรก็ตาม ทางด้านพระสวามีของเจ้าหญิงมาห์รา รวมทั้งรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz, CNN