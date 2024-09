น้องไอซ์ ป่วยมะเร็ง จากไวรัลช่างโกนหัวเป็นเพื่อน เสียชีวิตแล้ว ข้อความสุดท้ายเศร้า

TikTok @tistongdo TikTok @tistongdo



จากไวรัลชวนซึ้งใจเมื่อปี 2565 กรณี น้องไอซ์ สาวป่วยมะเร็ง เข้าไปร้านตัดผมแห่งหนึ่ง แล้วบอกให้ช่างโกนผมให้เพราะผมร่วงจากการทำคีโม บ่อย เมื่อช่างได้ฟังจึงตัดสินใจโกนผมตัวเองเพื่อซัพพอร์ตน้องไอซ์ด้วย ซึ่งต่อมาน้องไอซ์ก็ได้อัปเดตชีวิตผ่าน TikTok อยู่เสมอ โดยมีคนติดตามและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก



ส่วนความเคลื่อนไหวสุดท้ายของ น้องไอซ์ เป็นการโพสต์อินสตาแกรม iceyochita เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พร้อมระบุข้อความว่า "Everything is turning to black" (ทุกอยางกลายเป็นสีดำ)













ล่าสุด วันที่ 17 กันยายน 2567 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Bija Chotchuang พี่ชายของน้องไอซ์ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าว่าเมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ โดยขอบคุณทุกคนที่ร่วมไว้อาลัยและส่งกำลังใจให้น้องและครอบครัวมาตลอด พร้อมระบุข้อความว่า