สยามพิวรรธน์ จัดงานต้อนรับพนักงานนักกีฬาพาราลิมปิก อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมอัดฉีด 2 ฮีโร่

สยามพิวรรธน์ มอบเงินรางวัลสนับสนุนให้กับพนักงานผู้พิการของบริษัทฯ ที่ร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ พร้อมจัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติอย่างภาคภูมิ ขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และนำไทยไปชนะบนเวทีโลก

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ให้กับนักกีฬาคนพิการผู้เป็นพนักงานของบริษัทฯ ภายหลังจบการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ครั้งที่ 17 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จและแสดงความยินดีกับพนักงาน โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมชื่นชมและขอบคุณที่มุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละแรงกายแรงใจของพนักงานบริษัท 2 คน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬา 79 คน เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันในเวทีการแข่งขันกีฬาระดับโลก พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สะท้อนพันธกิจองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสการเติบโตสำหรับทุกคน (Well-growing Platform)



เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ซึ่งเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ สยามพิวรรธน์ได้จัดงานต้อนรับ 2 นักกีฬาคนพิการผู้เป็นพนักงานของบริษัทฯ อย่างยิ่งใหญ่ หลังจบการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2024 กับงาน "OUR HEROES, OUR PRIDE : WIN THE WORLD FOR THAILAND" โดยมีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, คุณพาสินี ลิ่มอติบูลย์, คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล, ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, คุณประกิด บุณยัษฐิติ, คุณศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ และคุณกนิช บุณยัษฐิติ ผู้บริหารและพนักงานของสยามพิวรรธน์ พร้อมกับลูกค้าและประชาชนร่วมกันตั้งแถวต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ พาร์ค พารากอน เพื่อให้กำลังใจและขอบคุณที่นำชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทย