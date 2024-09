เปลี่ยนจาก Guess Work ให้เป็น Best Work บทสรุปจากงาน MITCON2024

นายสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO and Founder at RGB72 and CREATIVE TALK กล่าวว่า นักการตลาดแห่งอนาคตต้องเปลี่ยนจากงานที่เป็น Guess Work ให้เป็น Best Work จากเดิมที่ใช้ความรู้สึกในการทำงาน ต้องเปลี่ยนมาผสมผสานนำเทคโนโลยีและอินไซต์เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานหลังจากนี้กลายเป็น Best Work ที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ นายสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ CEO of Content Shifu ได้กล่าวเสริมอีกว่า “ยุคนี้ต้อง Go Fast, Go Alone. Go Far, Go Together. Go Fast & Far, Go with the Right Ones. อยากไปเร็ว ไปคนเดียว อยากไปไกล ไปด้วยกัน อยากไปเร็วและไกล ต้องไปด้วยกันกับคนที่ใช่” คือนักการตลาดแห่งโลกอนาคตจะต้องงัดเอาจุดเด่น และผสานพลังกับคนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อให้ 1+1 เป็นมากกว่า 2