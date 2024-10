ค่ายรถ EV แบรนด์ดัง เรียกคืนรถรุ่นฮิต หลังเกิดปัญหาการผลิตผิดพลาด เสี่ยงไฟไหม้

ภาพจาก Robert Way / Shutterstock.com



เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 สำนักข่าว CNN รายงานว่า ทางบริษัท BYD ผู้ผลิต รถยนต์ไฟฟ้า สัญชาติจีน ได้ประกาศเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles หรือ EV) จำนวนเกือบ 97,000 คัน เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการผลิต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดควบคุมพวงมาลัย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้

ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีน เปิดเผยว่า Dolphin และ Yuan Plus เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่นฮิตของ BYD ที่มียอดขายสูงสุด ในปี 2566 โดยคิดเป็น 26 เปอร์เซ็นต์ จากรถที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3 ล้านคัน โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัท BYD ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลก

ตามแถลงการณ์จากสำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งประเทศจีน ระบุว่า ขณะนี้ทาง BYD กำลังดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น ได้แก่ Dolphin และ Yuan Plus ที่ผลิตในประเทศจีน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงธันวาคม 2566 เพื่อดำเนินการแก้ไข ซึ่งในรายงานไม่ได้ระบุรายละเอียดว่า รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นผลิตที่มีปัญหาดังกล่าวได้ถูกส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศหรือไม่อย่างไรก็ดี ทางด้าน เรเว่ ออโตโมทีฟ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจงระบุว่า ตามที่มีรายงานข่าวว่าทาง BYD Auto Industry Co., Ltd. และ BYD Automobile Co., Ltd. กำลังเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Dolphin และ Yuan Plus (ATTO 3) นับเฉพาะรุ่นที่ผลิตในประเทศจีน โดยรุ่นและล็อตที่ถูกเรียกคืนจะอยู่ภายในภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดนอกภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่แต่อย่างใดขอบคุณข้อมูลจาก CNN