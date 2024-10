เดอะ สตรีท รัชดา แถลงเหตุคนขโมยรถจากห้าง กลางวันแสก ๆ ชี้ รปภ. ทำเต็มที่ !

เป็นเหตุการณ์ระทึกที่สร้างความตื่นตระหนกไม่น้อย กรณีเหตุขโมยรถเก๋งจากห้างดังกลางกรุง เวลากลางวันแสก ๆ โดยเจ้าของสตาร์ตรถไว้เพราะมีแมวมาด้วย ก่อนลงไปซื้อของ แล้วเจอคนขโมยรถ โดยขึ้นรถไปแล้วขับหนี ซึ่งทาง รปภ. ของห้างก็พยายามวิ่งไล่ตามและสกัดรถคันดังกล่าว แต่คนในรถก็ขับพุ่งชนที่กั้นไม่สนใคร จนหนีไปในที่สุด



