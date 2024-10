กันต์ เจอขุดคลิป พาทัวร์ออฟฟิศ 300 ล้าน ดิไอคอน มีโต๊ะ-ทีมงาน หลังยันแค่ทำ PR

"คลิปตอนคุณกันต์ซึ่งเป็นผู้ถูกว่าจ้างมาทำงาน PR ให้บริษัท ไม่ใช่หุ้นส่วน ไม่ใช่ผู้บริหารของดิไอคอน เข้าออฟฟิศดิไอคอนไปเคลียร์งาน และโชว์พื้นที่ส่วนต่าง ๆ ในออฟฟิศให้ดู หรูหราดีครับสำนักงานดิไอคอน มีฟิตเนสใน สนง. ด้วย บอสพอลบอกว่าสำนักงานนี้งบก่อสร้าง 300 ล้าน"





ซึ่งจากคลิป "ผอ.กันต์ พาทัวร์ The iCon House โฉมใหม่ ยิ่งใหญ่ จัดเต็ม !!" ที่เผยแพร่เมื่อปี 2565 กันต์ได้แนะนำนว่า เป็นอีกหนึ่งวันที่ตนจะเข้าออฟฟิศมาเพื่อเคลียร์งาน ซึ่งปกติก็จะขึ้นลิฟต์อีกฝั่ง ก่อนจะพาไปทัวร์สำนักงานที่ทำการขยายใหม่ ซึ่งมีทั้งห้องรับรองสำหรับตัวแทนจำหน่าย ห้องรับรองขนาดเล็ก สตูดิโอสำหรับระดับดีลเลอร์ขึ้นไป





