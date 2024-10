บอสพอล เจ้าของ ดิไอคอน โป๊ะหลุดกลาง โหนกระแส ยอมรับ กันต์ กันถาวร - มิน พีชญา - แซม ยุรนันท์ ได้เงินจากยอดขายเป็นเดือน ๆ ไม่เท่ากัน ยอมรับความผิด คลิปเสียงเรียกรับเงิน เป็นของจริง โดนเรียกจากหลายคน เป็นล้านก็มี



การเยียวยาผู้เสียหาย

พอล วรัตน์พล เผยว่า ในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหาย เราจะมีการตั้งศูนย์เยียวยาที่บริษัท ให้มาบอกว่า คือใคร ซื้ออะไรไปบ้าง เดือดร้อนอย่างไร แต่ละคนมีปัจจัยส่วนตัวที่แตกต่างอย่างไร คนพร้อมเข้าสู่กระบวนการ ตนจะต้องรับผิดชอบ ด้วยดีเทลคงเหมาะสมที่สุดให้เหมาะกับทุกคน เดี๋ยววิเคราะห์จะรู้ว่ากลุ่มไหนเสียหายมาก น้อย กลุ่มเปราะบาง ตนต้องเยียวยา คดีความเรื่องถูกผิดก็เป็นอีกเรื่อง



ในภาพใหญ่ ตนพูดได้คำเดียวคือ ตนจะรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุด คือ จนกว่าตนจะไม่มีอะไรเหลือ หรือจนกว่าตนจะตาย และถ้าตนยังมีลมหายใจ ให้ตนไปทำงานหาเงินมาใช้ ตนก็จะทำ



ตนมานั่งในรายการ ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย ตนเตรียมที่จะทำทุกอย่างเพื่อบรรเทาความเสียหาย ให้มันยุติธรรมที่สุด แต่โดยคอนเซ็ปต์ว่าช่วยเป็นเงินเท่าไร ต้องมาดูกัน ตนจะช่วยจนบาทสุดท้าย ถ้าตนยังอยู่ ให้ไปทำงานอะไร ตนก็ช่วยจนหยดสุดท้าย ถ้าทุกอย่างถูกฟรีซ ตนก็จะทำจนวินาทีสุดท้ายที่ทำได้ ถ้ารัฐฟรีซเงิน ก็ให้รัฐจัดการ



ตนยอมแพ้มานานแล้ว ตนก็ไม่รู้ว่าสู้กับอะไรด้วยซ้ำ ผมยอมแล้ว (ร้องไห้ไหว้เหยื่อ) ตนพูดความจริงก็ยังเป็นอย่างนี้ ตนรู้สึกว่าอยากช่วย แต่ก็เลวอยู่ดี ไม่รู้จะพูดอะไร ตนไม่มีแผนสำหรับชีวิตแล้ว



ในขณะที่บอยและโดม ก็จะได้สัญญาอีกแบบเพราะเขาไม่ได้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ของสินค้าทุกตัว หากเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าตัวเดียว ก็คิดเงินง่าย 1 ปีเท่าไรก็จ่ายให้เลย แต่หากเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าทุกตัว มันคิดเงินยาก ก็แล้วแต่ว่า เดือนนี้อะไรขายดี ขายน้อย ก็เอายอดขายจริงมาคิดเลย ถ้าจะจ่ายรายปีก็จะยาก ต้องจ่ายเป็นรายเดือน เพราะเขารับเงินจากสินค้าทุกตัว



นักแสดงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เราจะดูว่าแต่ละสินค้าเหมาะสมกับคาแรกเตอร์ดาราท่านไหน ถ้าสนใจก็ทำงานด้วยกัน ในสัญญาจะไม่มีการบอกให้ดาราให้ชวนคนมาลงทุน แต่เรื่องแบบนี้ ขึ้นกับว่า บอสพอลได้ไหว้วานคนหรือไม่ ถ้าดาราจะไม่ทำก็ได้ ตนขอให้เขาพูดบ้าง เราจ่ายเขาไปแล้ว จะให้เขาทำเกินหน้าที่ก็เกรงใจ ส่วนที่บอกว่า ดาราว่าไปตามสคริปต์ ต้องบอกว่าเรามีหัวข้อให้พูด ก็พูดไปตามนั้น



บอสพอล เข้าไปดูการขาย อ้างที่ชักชวนคือการ ไทด์อิน สินค้า - คนเข้าคอร์ส สนใจทำแค่ 5%

ส่วนโค้ช 98 บาท โฆษณาว่า เรียนออนไลน์ด้วยจำนวนเงินน้อย ก็ยิงแอดไป เมื่อยิงแอดแล้วก็จะเห็นโดยทั่ว และคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้ เขาก็มาเรียน และจะมีการสอนจริง แต่ในแต่ละคอร์สสอนไม่เหมือนกัน ซึ่งเวลาสอนก็สอน 1-3 วันเมื่อถามว่าพูดอะไรกัน บอสพอลก็บอกว่า ตนก็เคยโดนยิงแอด และเคยเข้าไปสืบ ก็พบว่าคอร์สเรียนมี 3 วัน พบว่าวันแรกสอนจริง ๆ วันที่ 2 ก็เริ่มมีไทด์อิน เอาสินค้าของตนไปไทด์อิน และกลับมาสอนต่อ วันที่สุดท้ายก็จะพูดถึงตัวธุรกิจ ก็จะบอกว่าสอนเสร็จและโปรโมตครู โค้ช ถ้าสนใจและยังไม่มีสินค้าก็มาร่วมงานกัน เหมือนเป็นนำเสนอข้อมูล ในขณะที่กรรชัยบอกว่า นี่คือการป้ายยา เราจะใช้คำว่า มาเริ่มไปด้วยกันตอนท้ายวันที่ 3 ตนก็มองว่ามันคืออะไรที่กลาง ๆ เพราะเป็นการนำเสนอทางเลือก และในคอร์สก็จะมี 100 คนบ้าง 50 คนบ้าง และจบคอร์สคนส่วนใหญ่ไม่เอา ถ้า 100 คนอาจจะมี 5 คนที่สนใจ ก็แปลว่าคอร์สลักษณะนี้ใน 7 ปี มันก็มีความเป็นไปได้ที่ทำยอดเป็นพันล้านได้เมื่อถามว่า เมื่อเข้าไปตรวจคลังสินค้า แล้วพบว่าของในคลังน้อยมาก บอสพอลบอกว่า สินค้า 9 ล้านลัง มีอยู่จริง แต่ไม่มีอยู่พร้อมกัน เพราะคนไม่ได้ซื้อพร้อมกัน เรามีการบันทึกไว้ในคลังสินค้า สินค้าในคลังเป็นระบบ First in - First Out ใครสั่งก่อนได้ก่อน หลังจากที่มีการออกข่าว หลายคนก็กังวลว่าเราเป็นแบบนั้นจริงไหม ก็มีการกดเบิกสินค้า จากที่เบิก 100 เปอร์เซ็นต์ เป็น 1,000 เปอร์เซ็นต์ โปรดักส์โดนกดออกมาก่อน เราก็ต้องเอาทีมงานมาส่งของไปที่บ้านคนที่สั่งซ้้อ