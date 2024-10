เลียม เพย์น อดีตวง One Direction เสียชีวิตหลังพลัดตกโรงแรม เผยคลิปสุดท้ายอยู่กับแฟน

วันที่ 17 ตุลาคม 2567 วันที่ 17 ตุลาคม 2567 New York Times รายงานว่า Liam Paynes (เลียม เพย์น) นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังจากวง One Direction วงบอยแบนด์อังกฤษชื่อดัง เสียชีวิตหลังจากตกลงมาจากชั้น 3 ของโรงแรมในกรุงบัวโนส ไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ทำให้เลียม เพย์น เสียชีวิตในวัย 31 ปี



เลียม เพย์น ได้มีอัลบั้มแรกของตัวเองตัวเองที่ชื่อว่า LP1 เมื่อปี 2019 และในช่วงต้นปีนี้ เลียมเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ที่ชื่อว่า Teardrops ออกมา





พบ เลียม เพย์น มีปัญหาด้านจิตใจ ก่อนเกิดเหตุ เพิ่งโพสต์คลิปอยู่กับแฟน



ด้าน"นี่เป็นเรื่องปกติที่คนเขาทำกันหรือเปล่า"



ด้าน เดลิเมล์ รายงานเมื่อไม่กี่วันก่อน ว่า มายา แฮร์ริส นางแบบวัย 23 ปี แฟนเก่าของเลียมที่คบหากันมา 3 ปี เพิ่งส่งหมายศาลบอกให้เลียมหยุดคุกคามเธอ โดยที่ทางมายาบอกว่า หลังจากที่เลิกกันไปแล้ว เลียมได้ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะติดต่อเธอ เลียมทั้งส่งข้อความ ทั้งโทร. หา และไม่ใช่แค่โทร. มาจากมือถือของเขา เขายังใช้เบอร์อื่นโทร. มาด้วย หรือบางทีก็สร้างแอคเคานต์ Icloud ขึ้นใหม่เพื่อที่จะติดต่อเธอ รวมทั้งยังอีเมลหาเธอ และยังโทร. หาแม่ของเธอ



ทางนายอัลแบร์โต้ เครสเซนติ ผอ. หน่วยฉุกเฉิน ได้ยืนยันถึงการเสียชีวิตของนักร้องคนดัง แต่ยังไม่ได้มีการระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงวง One Direction เริ่มโด่งดังตั้งแต่ปี 2011 จากซิงเกิลแรกของวงอย่าง What makes you beautiful ซึ่งติดอันดับ 4 ในชาร์ต 100 เพลงฮิตของบิลบอร์ด จากนั้นก็มีเพลงอีก 5 เพลงที่พุ่งทะยานติด 10 อันดับแรกของชาร์ตอย่าง Story of my life, Drag me down, Live while we’re youngในปี 2015 ทางวง One Direction ได้ประกาศพักวง และให้สมาชิกแต่ละคนของวงได้ไปทำงานเดี่ยวอย่างที่ต้องการ แต่ในเดือนมกราคม 2016 ก็มีรายงานว่าวง One Direction ได้ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการเลียม เพย์น เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 1993 ที่เมืองวูลฟ์แฮมป์ตัน ประเทศอังกฤษ ก่อนหน้านี้ เลียม เพย์น เคยคบหากับ Cheryl นักร้องดังจากวง Girls Aloud และทั้งสองคนก็มีลูกชายด้วยกัน วัย 7 ขวบที่ชื่อว่า Bear Grey Payneการเป็นคนดังส่งผลต่อสภาพจิตใจของเลียมอย่างมหาศาล โดยเมื่อปี 2023 เลียมได้โพสต์คลิปในยูทูบว่า เขาตัดสินใจที่จะเลิกดื่มเหล้าแล้วเลียมยังได้บอกอีกว่า เขาใช้เวลา 100 วันในสถานบำบัดคนติดเหล้าในลุยเซียนา "ผมดีใจที่มายืนตรงจุดนี้ได้ ผมไม่ต้องการอะไรแบบนั้นอีกแล้ว ไม่มีปาร์ตี้อีกต่อไปก่อนหน้าที่จะเสียชีวิต เลียม เพย์น ได้ไปที่อาร์เจนตินา เพื่อร่วมงานคอนเสิร์ตของ ไนออล ฮอแรน อดีตเพื่อนสมาชิกวง One Direction และก่อนที่จะเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมง เลียมก็ได้โพสต์คลิปสั้นในสแนปแชต เป็นคลิปของเขากับ Kate Cassidy แฟนสาว และบอกว่าวันนี้เป็นวันดี ๆ ในอาร์เจนตินา