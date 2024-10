เจ้าหญิงกัมพูชา ตอบข่าวลือ เตรียมเป็นไอดอล K-POP เทียบตำแหน่ง ลิซ่า คนต่อไป

ภาพจาก Instagram jnnanrdm ภาพจาก Instagram jnnanrdm



เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2567 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานกรณีเกี่ยวกับ เจ้าหญิงนโรดม เจนณา สมาชิกราชวงศ์กัมพูชา วัย 12 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าหญิงน้อยผู้ทรงเสน่ห์ มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 6 ขวบ มีพรสวรรค์ด้านการแสดง รวมถึงการร้องเพลง และการเต้น ทั้งยังมีความสามารถทางด้านภาษา พูดและร้องเพลงได้หลายภาษา ทำให้มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียลมากกว่าล้าน



โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหญิงเจนณาได้ตกเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรง ภายหลังจากสื่อออนไลน์ของไต้หวัน เปิดเผยว่า เธอกำลังเตรียมตัวที่จะเป็นศิลปินฝึกหัดในวงการ K-POP ของเกาหลีใต้ ซึ่งข่าวลือดังกล่าวได้ถูกแพร่สะพัดและนำไปแชร์ต่อกันกว้างขวางในสื่อออนไลน์ของเกาหลีใต้ด้วยเช่นกัน โดยหลายคนมีความเห็นว่า เจ้าหญิงแห่งกัมพูชารายนี้มีความสามารถที่จะเป็น "ลิซ่าคนต่อไป" ซึ่งลิซ่าเป็นนักร้องหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป K-POP ชื่อดัง BLACKPINK และปัจจุบันได้กลายเป็นศิลปินที่รู้จักระดับโลก



ในปี 2566 เจ้าหญิงเจนณาได้เคยให้สัมภาษณ์กับ YTN สื่อเกาหลีใต้ กล่าวว่า "ตอนที่ดูศิลปินไอดอล K-POP ร้องเพลงและเต้น ฉันชอบมาก ๆ ชอบทุกอย่างเลย ฉันชอบ K-POP เพราะมันทันสมัย มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีความสดใสและมีชีวิตชีวา"





เจ้าหญิงเจนณา ไม่เพียงแค่ได้รับความนิยมในประเทศกัมพูชา หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เธอยังไปโด่งดังที่ประเทศจีน หลังจากไปแสดงเพลงจีนในรายการ CCTV เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้มีแฟน ๆ ให้ความสนใจเข้าไปติดตามเธอบนบัญชี Weibo มากกว่า 20,000 ฟอลโลเว่อร์ ซึ่งเพิ่งเปิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดี ทางทีมผู้จัดการและดูแลเจ้าหญิงเจนณา ได้ออกมาตอบโต้ข่าวลือดังกล่าว ผ่านทางบัญชี Weibo เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ได้ลบไปแล้ว โดยระบุว่า เจนณาได้รับคำเชิญจากบริษัทเอเจนซี่บันเทิงของเกาหลีใต้ เมื่อปี 2566 แต่เธอได้ปฏิเสธข้อเสนอนั้นไป พร้อมทั้งระบุว่า เธอไม่ได้มีความปรารถนาที่จะเป็นศิลปินไอดอล K-POPข้อความในโพสต์ดังกล่าว ระบุนอกจากนี้ เจ้าหญิงเจนณายังได้กล่าวในโพสต์ของเธอเองระบุว่า เธอชื่นชอบด้านดนตรี และกำลังทำอัลบั้มเพลงภาษาจีนกลางชุดแรก นอกจากเรื่องการร้องเพลงแล้ว เธอยังอยากมุ่งเน้นไปที่การเรียนด้วย และไม่ได้มีแพลนที่จะเข้าเป็นศิลปินฝึกหัดของเกาหลีสำหรับประวัติ เจ้าหญิงเจนณา เป็นบุตรของสมเด็จนโรดม บุปผารี และพระสวามีชาวฝรั่งเศส เป็นพระนัดดาในพระองค์เจ้านโรดม จักรพงศ์ และเป็นพระราชปนัดดา ในสมเด็จพระนโรดมสีหนุ อดีตกษัตริย์ของกัมพูชา เธอเรียนการร้องเพลงโอเปร่าที่โรงเรียนดนตรีและศิลปะในกรุงพนมเปญ และสามารถพูดได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ฝรั่งเศส เขมร ไทย จีน และอังกฤษ เมื่ออายุ 6 ขวบ เธอได้เข้าสู่วงการบันเทิงของกัมพูชา รับบทบาทการแสดงละครโทรทัศน์หลายเรื่องก่อนหน้านี้ เจ้าหญิงเจนณาได้แสดงให้เห็นถึงความหลงใหลและสนใจในวงการ K-POP ในปี 2565 เจ้าหญิงเจนณาได้เซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่บันเทิง K-POP แห่งหนึ่งในกัมพูชา เธอได้เต้นคัฟเวอร์เพลง Next Level ของวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี aespa และเพลง Pretty Savage ของวง BLACKPINK ลงบน YouTube ซึ่งมียอดวิวมากกว่าหลายแสนครั้ง และในปีเดียวกันนั้น เธอยังได้โชว์การแสดงเพลง The First Day Without You ซึ่งเป็นเพลงแนว K-POP ที่เธอแต่งเอง ในเทศกาลดนตรีเกาหลี-กัมพูชาขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post