แบงค์ เลสเตอร์ พูดเอง ทำไมยอมให้คนแกล้ง ของเล่นตลาดล่าง ความจนทำไม่มีทางเลือก

ก่อนหน้านี้ แบงค์ เลสเตอร์ ชอบพูดให้สัมภาษณ์ในรายการต่าง ๆ ว่าจะโกอินเตอร์ ถ่ายหนังถ่ายละคร ซึ่งดูก็รู้ว่าแบงค์ไม่ค่อยปกติ เมื่อแบงค์ออกมาพูดเยอะ ๆ คนก็จับได้ว่าโกหก แบงค์ก็ขอโทษแต่ยังติดโม้บ้างนิดหน่อย และบอกว่าจะปรับปรุงตัว ไม่โกหกอีก จนกระทั่งเหล่ากลุ่มอินฟลูเอนเซอร์สายล่าง เอาแบงค์มาเล่นแกล้งกัน บอกว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อให้แบงค์มีเงิน

เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีคลิปของ แบงค์ เลสเตอร์ ที่ไปเป็นคู่ซ้อมให้กับหนุ่มคนหนึ่ง เพื่อทำคอนเทนต์แนวตลาดล่างบูลลี่ โดยในระหว่างที่หนุ่มคนนี้เตะไปที่การ์ดที่แบงค์ เลสเตอร์ ถืออยู่ เขาก็เอามือตบหัวแบงค์ เลสเตอร์ ไปด้วย แบงต์เองมีท่าทางเจ็บแต่ไม่ยอมพูด ในขณะที่คนในคลิปต่างหัวเราะชอบใจกันมาก

ด้านพชร์ อานนท์ที่เคยออกมาพูดตำหนิ แบงค์ เลสเตอร์ ที่เคยอ้างชื่อของพชร์ว่าชักชวนเข้าวงการ ว่า "เห็นข่าวแล้วตกใจเหมือนกัน ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรกับน้องเลย แต่เห็นน้องใช้ชีวิตแล้วน่าเป็นห่วงมาก เห็นใน TikTok บ่อยๆ เสียใจกับการจากไป ขออโหสิกรรมน้องด้วยที่เคยเป็นข่าวตอนนั้น พี่ไม่ได้ว่าอะไรกับน้องเลยก็บอกไปตามตรงว่าไม่รู้ว่า ขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาน้อย ๆ นะน้องนะ อนิจจา ชีวิตคนเราไม่แน่นอนจริง ๆ"

