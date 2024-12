ฮือฮา... เปิดตัว The Voice Pride ครั้งแรกของโลก ชาวเน็ตเมนต์สนั่น แยกเพื่อ !?

ภาพจาก เฟซบุ๊ก TheVoiceThailand ภาพจาก เฟซบุ๊ก TheVoiceThailand



เรียกว่าเป็นโพสต์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้ กรณีเพจ The Voice Thailand รายการประกวดร้องเพลงชื่อดังของไทย โพสต์ประกาศเปิดรับสมัครออดิชั่น The Voice Pride ครั้งแรกของโลก โดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครว่า "ต้องอยู่ในเกณฑ์ LGBTQ+"

สำหรับคอมเมนต์ในเพจดังกล่าว อาทิ

- แล้วจะแยกเพื่อ ??????????? ไม่ทำ The Voice ชาย / The Voice หญิง มั่งล่ะ ?? ก็เท่าเทียมแต่แรกอยู่แล้ว จะแบ่งแยกไปเพื่อ ?????



- ปกติรายการ the voice ทั่วโลกเค้าก็ไม่ได้แบ่งเพศไรอยู่แล้ว อันนี้จะแบ่งเพื่อ ???



- ครั้งแรกของโลก เพราะประเทศอื่นเขาไม่ต้องแบ่งแยกอ๊ะป่าว



- พยายามไม่แบ่งแยก โดยการแบ่งแยก



- งง แล้วเดอะวอยซ์ปกติก็มีทุกเพศอยู่แล้ว แล้วแยกออกมาทำไม ....? ไม่แบ่งแยกที่แบ่งแยก ?



- The voice ธรรมดาไม่มีจำกัดเพศ แต่ The voice pride จำกัดกลุ่มคน 5555 โอเคร เข้าใจได้ เท่าเทียมก็เท่าเทียม



- เกณฑ์ LGBTQ คืออะไร แอบสงสัยว่าวัดจากตรงไหนบ้าง



- ครั้งแรก และครั้งเดียวของโลก เพราะทั้งโลกเขาก็ไม่ได้แบ่งแยกเวทีว่าเพศใด แล้วเกณฑ์ LGBTQ+ คือใช้ Criteria อะไรในการคัดกรองกันนะ แต่ก็อยากรอดูเหมือนกันค่ะว่ามันจะออกมาแบบไหน ให้กำลังใจคนคิดงานนี้นะคะ แต่ก็ลองคิดอีกทีก็ได้ค่ะ



- แบ่งทำไม ปกติ ก็มี LGBTQ ลงสมัครกันปกติอยู่แล้ว งง แต่คำตัดสินผู้ชนะ มาจากโหวต แยกเพื่อ ???



- เราพิสูจน์ตัวเองเพื่อความเท่าเทียมแล้ว ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเป็น LGBTQ+ ตัวจริง เสียงจริง อีกหรอเนี่ย























งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น มากกว่า 1,500 คอมเมนต์ ในเวลาเพียง 1 วัน ตั้งแต่เพจโพสต์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2567 ซึ่งก็มีทั้งคนที่สนใจ รอติดตาม และอยากเชียร์นักร้องที่ชอบให้มาเข้าประกวด