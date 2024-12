ท่านอ้น โพสต์ภาพพี่น้องฉลองสิ้นปี พร้อมแคปชั่นที่คนไทยร่วมอวยพร แชร์ 400 ครั้ง

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse ของท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ มีการลงรูปถ่ายคู่กับพี่น้อง คือ ท่านอ่อง จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ และท่านอ้วน จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ พร้อมข้อความว่า "เกือบสิ้นปีแล้ว! Feeling happy and festive with my brothers!"ข้อความดังกล่าว แปลเป็นไทยได้ว่า เกือบสิ้นปีแล้ว มาร่วมสัมผัสความสุขในช่วงเทศกาลกับเหล่าพี่น้องกันเถอะ