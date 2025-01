ฮือฮา กระเจียวอาจารย์สุมนต์ พืชพันธุ์ใหม่ ได้รับเกียรติตั้งชื่อตามอาจารย์เภสัชฯ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council



วันที่ 6 มกราคม 2568 เฟซบุ๊ก สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council โพสต์แสดงความปลื้มปีติ ชื่นชม และร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. เภสัชกรสุมนต์ สกลไชย อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, อดีตนายกสภาเภสัชกรรม และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในโอกาสที่ รศ.ดร. เภสัชกรสุมนต์ พร้อมคณะผู้วิจัย จากหน่วยวิจัยความหลากหลายพืชวงศ์ขิงและพืชท่อลำเลียงเพื่อการประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติ ในการนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อของพืชสกุลขมิ้นวงศ์ขิง จากจังหวัดสุโขทัย ชนิดใหม่ ชื่อ Curcuma sumonii Saensouk, P.Saensouk, Boonma& Techa ซึ่งมีการตั้งชื่อไทยว่า "กระเจียวอาจารย์สุมนต์"

ดอกจะบานพร้อมผสมในช่วงเช้า ออกดอกในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม เนื่องจากกระเจียวสุมนต์มีต่อมน้ำหวาน มีใบประดับส่วนยอดที่เด่นชัด และมีลักษณะดอกที่เป็นรูปทรงคล้ายระฆัง ทำให้จัดอยู่ในสกุลขมิ้น สกุลย่อยขมิ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ รศ.ดร. เภสัชกรสุมนต์ สกลไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งมีคุณูปการในการสนับสนุนนักวิจัย และงานวิจัยทั้งในด้านพฤกษศาสตร์และเภสัชพฤกษศาสตร์ด้านเฟซบุ๊ก Diversity of Family Zingiberaceae and Vascular Plant for Its Applications ของหน่วยวิจัยความหลากหลายพืชวงศ์ขิงและพืชที่มีท่อลำเลียงเพื่อการประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบุว่า ลักษณะเด่นคือ มีใบเรียวแคบ มีเนื้อด้านในเหง้าสีขาว ไม่มีแขนง ต้นสูง 30-38 เซนติเมตร กาบใบมีขน มีใบ 4-5 ใบ ก้านใบมีขน เรียงสลับระนาบเดียวกัน ลิ้นใบสั้น ปลายมน แผ่นใบรูปรีแคบแกมขอบขนาน ขนาด 12-23.5 x 0.9-1.8 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ร่องกลางใบสีเขียว ฐานใบเรียวเข้าสู่ก้านใบ ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ช่อดอกเกิดระหว่างกาบใบปัจจุบันพบ กระเจียวอาจารย์สุมนต์ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เขตพรรณพฤกษชาติภาคเหนือของไทย ในป่าไม้ผลัดใบ โดยมีการกระจายพันธุ์ในขอบเขตพื้นที่การกระจายพันธ์ (EOO) น้อยกว่า 50 ตารางกิโลเมตร, พบอยู่ในพื้นที่อาศัย (AOO) น้อยกว่า 5 ตารางกิโลเมตร และพบจำนวนประชากรน้อย ทางคณะผู้วิจัยจึงเสนอให้กระเจียวอาจารย์สุมนต์มีสถานะการอนุรักษ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ เพื่อปกป้องพืชชนิดใหม่นี้และถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติจนกว่าจะมีการค้นพบจำนวนประชากรและขอบเขตการกระจายพันธุ์เพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะการอนุรักษ์ให้เหมาะสมต่อไปขอบคุณข้อมูลจาก สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council