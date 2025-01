โรงละครดังส่อเจ๊ง หลังเปิดโชว์รอบพิเศษ 5 สัปดาห์คนดูยังไม่ยอมกลับ นอนกันเป็นบ้าน

ภาพจาก X @realMaalouf



วันที่ 14 มกราคม 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล เผยว่า โรงละคร Gaîté Lyrique ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องการจัดแสดงและนิทรรศการเชิงลึก ถูกผู้อพยพชาวแอฟริกันมากกว่า 250 ราย เข้ายึดครองพื้นที่ หลังจากเปิดการแสดงรอบพิเศษ อนุญาตให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เมื่อ 5 สัปดาห์ก่อน จนถึงปัจจุบันก็ยังปักหลักกันอยู่ที่นั่น







รายงานเผยว่า ผู้อพยพที่เข้ามาอยู่ในโรงละครแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากแอฟริกาตะวันตก ดินแดนอาณานิคมซึ่งเคยถูกยึดครองโดยฝรั่งเศส ฝ่ายบริหารโรงละครเปิดเผยในแถลงการณ์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กล่าวว่า จำนวนคนที่อยู่ในโรงละครยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้พุ่งสูงถึงประมาณ 300 รายแล้ว พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นช่วยจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับพวกเขา

ภาพและคลิปวิดีโอถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียล แสดงให้เห็นว่า ทั้งภายนอกและภายในโรงละครเต็มไปด้วยกลุ่มผู้อพยพ พากันจับจองพื้นที่ในบริเวณต่าง ๆ ทั้งด้านหน้าอาคาร ตามซอกมุม บนโต๊ะและม้านั่ง ล้วนกลายเป็นที่พักผ่อนและหลับนอนของพวกเขา





เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้โรงละครแห่งนี้ไม่มีรายได้จากการขายตั๋วติดต่อกันมานานหลายสัปดาห์ และต้องยกเลิกการแสดงทั้งหมด ไปจนถึงวันที่ 24 มกราคม มูลค่าความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ถึงขึ้นต้องปิดกิจการ โดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณหลายแสนยูโร

ขณะที่ทางด้านสภาที่นำโดยกลุ่มสังคมนิยมของปารีส ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารดังกล่าว กล่าวว่า ทางสภาได้พยายามหาที่พักให้กับผู้อพยพแล้ว แต่ไม่มีที่พักว่าง พร้อมเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเข้ามาจัดการปัญหา แต่ทางคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อคำร้อง และไม่เต็มใจที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหานี้













โรงละครแห่งนี้ได้จัดงานโชว์สัมมนาหัวข้อ พลิกโฉมการต้อนรับผู้ลี้ภัยในฝรั่งเศส (Reinventing the welcome for refugees in France) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีการบรรยายโดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและเจ้าหน้าที่หน่วยกาชาด รวมทั้งนักเคลื่อนไหวที่ให้การสนับสนุนและต้อนรับผู้อพยพ ทว่าหลังจากที่โชว์จบลง ผู้อพยพที่เข้ามาร่วมรับชมกลับปฏิเสธไม่ยอมออกจากสถานที่"ปัญหาด้านสุขอนามัยย่ำแย่ลงทุกวัน และทีมงานต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้เพียงลำพัง แม้ว่าพวกเขาจะเข้ามายึดครองอย่างไม่ถูกต้อง แต่เราไม่อยากที่จะโยนคนเหล่านี้ออกไปบนถนนในช่วงกลางฤดูหนาว" แถลงการณ์ ระบุไม่เพียงแค่โรงละครดังกล่าว แต่ธุรกิจท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ร้านอาหารขนาดเล็กแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับโรงละคร และร้านยอดนิยมของผู้มาเข้าชมการแสดงที่นี่ ต้องเผชิญกับการสูญเสียรายได้ไปแล้วกว่า 30,000 ยูโร (ราว 1 ล้านบาท)ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail