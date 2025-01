หญิงหย่าผัวเศรษฐี เชื่อได้สานรัก แบรด พิตต์ อินหนักหมดไป 30 ล้าน สุดท้ายไม่เหลือ

ภาพจาก MARCO BERTORELLO / AFP ภาพจาก MARCO BERTORELLO / AFP

วันที่ 14 มกราคม 2568 สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า หญิงชาวฝรั่งเศส ออกมาเปิดเผยเรื่องราวถูกมิจฉาชีพหลอกให้หลงรักและเสียเงินจำนวนมาก หลังเธอนั้นปักใจว่าอีกฝ่ายคือ แบรด พิตต์ ซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดชื่อดัง



รายงานระบุว่า แก๊งมิจฉาชีพใช้บัญชีโซเชียลมีเดียและ WhatsApp ปลอม รวมถึงเทคโนโลยีสร้างภาพด้วย AI เพื่อส่งภาพเซลฟี่และข้อความที่ดูเหมือนว่ามาจากพิตต์โดยตรง เพื่อหลอกลวง แอนน์ เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือน เธอรู้สึกสนิทสนมกับ แบรด พิตต์ (ปลอม) มากขึ้น ก่อนที่ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปในทางโรแมนติก







แอนน์ เผยว่า ตอนแรกเธอก็บอกกับตัวเองว่ามันน่าจะปลอม มันไร้สาระ แต่เธอไม่คุ้นเคยกับโซเชียลมีเดีย และไม่เข้าใจจริง ๆ ว่า เกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง ฉันถามตัวเองว่า ทำไมพวกเขาถึงเลือกฉันและมาทำร้ายกันแบบนี้ ฉันไม่เคยทำร้ายใคร คนพวกนี้สมควรตกนรก



ด้าน ตัวแทนแบรด พิตต์ ออกมาแสดงความเสียใจกับเคสที่ปรากฏเป็นข่าว เป็นเรื่องอันเลวร้ายที่มีคนฉวยโอกาสนำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของคนดังกับแฟน ๆ ไปทำเรื่องดังกล่าว โดยยืนยันว่า แบรด จะไม่ส่งข้อความไปหาแฟน ๆ เพื่อขอเงินอย่างแน่นอน พร้อมเตือนถึงการใช้โซเชียลว่าไม่ควรตอบกลับข้อความไม่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกับบัญชีของนักแสดงที่ไม่ได้ใช้โซเชียลมีเมีย







เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับ แอนน์ หญิงฝรั่งเศส นักออกแบบภายใน วัย 53 ปี ออกมาเปิดใจผ่านรายการ Seven to Eight ทางช่อง TF1 โดยเชื่อว่า เธอมีความสัมพันธ์โรแมนติกกับ แบรด พิตต์ จนนำไปสู่การหย่าร้างกับสามี และสูญเสียเงินกว่า 830,000 ยูโร (ราว 30 ล้านบาท)จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ เกิดขึ้นหลังจาก แอนน์ เริ่มใช้อินสตาแกรมเป็นครั้งแรก ครั้งที่ไปเล่นสกีกับครอบครัวในฝรั่งเศส จากนั้นไม่นาน ได้มีบัญชีหนึ่งติดต่อเธอเข้ามา แอบอ้างว่าเป็นแม่ของ แบรด พิตต์ ก่อนจะบอกว่าลูกชายควรจะได้รู้จักกับคนอย่างคุณ หลังจากนั้น ก็มีบัญชีซึ่งอ้างตัวว่าเป็น แบรด พิตต์ ติดต่อเข้ามาหลังจาก แอนน์ แยกทางกับคู่รักมหาเศรษฐีของเธอแล้ว เธอนั้นถูกอีกฝ่ายขอเงินเพื่อให้ช่วยเรื่องค่ารักษาตัว โดย แบรด พิตต์ ตัวปลอม อ้างว่าต้องการเงินเพื่อรักษาโรคไต และอ้างว่าบัญชีธนาคารของเขาถูกอายัด เนื่องจากกระบวนการหย่าร้างกับ แองเจลินา โจลี อดีตภรรยาสุดท้าย แอนน์ ก็รู้ตัวว่าตนเองกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเข้าแล้ว เมื่อเห็นภาพของนักแสดงคนนี้ปรากฏตัวในที่สาธารณะ พร้อมกับคนรักใหม่ ไม่ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลตามที่มิจฉาชีพพยายามทำให้หลงเชื่อแต่อย่างใด ส่งผลให้ แอนน์ สภาพจิตใจย่ำแย่ ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการซึมเศร้ารุนแรง ก่อนจะตัดสินใจนำเรื่องนี้มาเปิดเผยเพื่อเตือนภัยกับผู้คนภายหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามันกลายเป็นประเด็นไวรัล และจุดชนวนให้เกิดกระแสที่ถูกคนบางส่วนนำไปเยาะเย้ยสนุกสนาน ไม่เว้นแม้แต่ สโมสรฟุตบอลตูลูส (Toulouse) ทวีตข้อความใช้ AI ทำใบหน้า แบรด พิตต์ ใส่หน้านักฟุตบอลในทีม พร้อมระบุว่าก่อนจะลบทวีตไปพร้อมโพสต์ขอโทษ ขณะที่ Netflix ฝรั่งเศสโพสต์โปรโมตผลงานของ แบรด พิตต์ ด้วยแคปชั่นว่าอย่างไรก็ตาม โลกออนไลน์บางส่วนก็รู้สึกเห็นใจกับกระแสเช่นนี้ โดยตำหนิไปที่ช่อง TF1 ว่า ไม่ได้ปกป้องผู้เสียหายซึ่งกำลังสภาพจิตใจย่ำแย่ และละเลยที่จะคำนึงถึงผลที่ตามมาเมื่อนำผู้เสียหายมาเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะขอบคุณข้อมูลจาก AFP