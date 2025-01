ฉาววงการบันเทิงญี่ปุ่น สถานีทีวีใหญ่ส่ง พนง. สาวปรนเปรอพิธีกรดัง จัดงานเลี้ยงบังหน้า

ภาพจาก STR / JIJI PRESS / AFP ภาพจาก STR / JIJI PRESS / AFP

วันที่ 21 มกราคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานกรณีของ มาซาฮิโระ นากาอิ (Masahiro Nakai) วัย 52 ปี อดีตสมาชิกวงไอดอล SMAP ของญี่ปุ่น ซึ่งได้กลายมาเป็นดาราดังในวงการบันเทิง ทั้งเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ นักแสดง ผู้ประกาศข่าว และนักจัดรายการวิทยุ จนได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง แต่เมื่อปีที่ผ่านมา เขาได้มีประเด็นอื้อฉาวครั้งใหญ่ เมื่อถูกเปิดโปงว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศพนักงานหญิงรายหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวี (Fuji TV) และเรื่องราวไม่จบลงแค่นั้น เมื่อประเด็นอื้อฉาวทางเพศครั้งนี้นำไปสู่การแฉเบื้องลึกของทางสถานีดังกล่าว

ต่อมารายงานเผยว่า ทางนากาอิทำข้อตกลงจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานหญิงรายนี้เป็นจำนวน 90 ล้านเยน (ราว 19.5 ล้านบาท) ซึ่งภายหลังจากมีประเด็นอื้อฉาว ทางนากาอิได้ออกแถลงการณ์ยอมรับเกี่ยวกับ "ปัญหา" ที่เกิดขึ้น แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม การแถลงการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทางสถานีขาดความโปร่งใสและความสำนึกผิดต่อเรื่องดังกล่าว หลังจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทางสถานีได้ปฏิเสธว่าไม่มีพนักงานคนใดเข้าไปเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในการแถลงข่าวครั้งนี้ ทางประธานสถานียังได้พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้คำอธิบายใด ๆ มากนัก โดยอ้างว่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและสิทธิของผู้หญิง และปฏิเสธที่จะตอบคำถามหลายคำถาม โดยอ้างว่าเพื่อเคารพการสอบสวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ รายงานยังได้ระบุว่า ทางสถานีฟูจิทีวีเพิ่งจะเริ่มดำเนินการสอบสวนภายใน หลังจากได้รับแรงกดดันจาก Rising Sun Management ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทลงทุน Dalton Investment ของสหรัฐฯ







Shukan Bunshun แท็บลอยด์รายสัปดาห์ของญี่ปุ่น ได้เปิดประเด็นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2566 เดิมทีนากาอิและพนักงานหญิงรายนั้นมีกำหนดจะไปรับประทานอาหารเย็นเป็นกลุ่มร่วมกับพนักงานหลายคนของทางสถานี แต่สุดท้ายกลับเหลือเพียงเขาและพนักงานหญิงตามลำพังแค่ 2 คน ส่วนคนอื่น ๆ ไม่ได้มาปรากฏตัว จากนั้นนากาอิได้ล่วงละเมิดทางเพศพนักงานหญิงรายนี้กระทั่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา โคอิจิ มินาโตะ ประธานสถานีโทรทัศน์ฟูจิ ได้จัดงานแถลงข่าวเป็นครั้งแรก โดยระบุว่า ทางบริษัทได้ตระหนักทันทีว่ามีปัญหาเกิดขึ้น และได้มีการพูดคุยกับพนักงานหญิงคนดังกล่าว มองว่าสถานการณ์นี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องละเอียดอ่อน ทั้งนี้ยังยอมรับด้วยว่า ทางสถานีได้ทราบเรื่องราวประมาณ 6 เดือน ก่อนหน้าที่จะมีการถูกเผยแพร่ออกมามินาโตะ กล่าวจากนั้นกระแสยิ่งร้อนแรงขึ้น เมื่อทาง Shukan Bunshun ได้แฉประเด็นฉาวล่าสุดเพิ่มเติมว่า มีผู้กาศหญิงรายหนึ่งของทางสถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวี ได้อ้างว่า ผู้บริหารระดับสูงของสถานีได้จัดงานในลักษณะนี้ให้กับนากาอิหลายครั้งด้วยเหตุที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ทางสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่ของทางสถานี อาทิ เช่น บริษัทผลิตรถยนต์ Nissan Motor Co. และ Toyota Motor Corp., บริษัทผลิตเครื่องสำอาง Shiseido, บริษัทค้าปลีก Seven & I Holding Co. และบริษัทประกันชีวิต Meiji Yasuda ได้ประกาศว่าจะถอนโฆษณาจากฟูจิทีวี นอกจากนี้ สื่อท้องถิ่นยังรายงานว่า มีบริษัทอื่น ๆ อีกกว่า 50 แห่งได้ถอนการสนับสนุนเช่นเดียวกันขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post