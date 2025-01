ลูกชายเจอกระดาษเก่า ๆ ที่พ่อเคยเกือบทิ้ง ผ่านไปหลายสิบปี ขายได้กว่า 17 ล้าน

ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับข้อมูล



วันที่ 20 มกราคม 2568 สำนักข่าว AP และ The New York Times รายงานว่า กระดาษเหลืองเก่า ๆ 2 แผ่น ซึ่งเป็นเนื้อเพลงฉบับร่างจากเครื่องพิมพ์ดีด ของเพลง Mr.Tambourine Man โดย บ็อบ ดีแลน (Bob Dylan) นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอเมริกัน ถูกประมูลขายไปในราคา 508,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 17 ล้านบาท

สำหรับกระดาษเนื้อเพลงฉบับร่างดังกล่าว คือหนึ่งในข้าวของเกี่ยวกับดีแลน กว่า 60 ชิ้น ที่ทาง Julien's Actions นำมาจัดการประมูลในสหรัฐฯ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (18 มกราคม) โดยในจำนวนนี้มีกว่า 50 ชิ้น ที่นำมาจากคอลเล็กชั่นส่วนตัวของ อัล อาโรโนวิตซ์ (Al Aronowitz) นักข่าวสายดนตรีผู้ล่วงลับ



อนึ่ง ในบทความที่อาโรโนวิตซ์ เคยเขียนไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน ได้เล่าถึงที่มาของเนื้อเพลงฉบับร่างนี้ เมื่อดีแลน มานั่งแต่งเพลงที่บ้านของเขาในนิวเจอร์ซีย์ และใช้เครื่องพิมพ์ดีดพกพาของเขา ในการรังสรรค์คำต่าง ๆ ลงบนกระดาษ พร้อมกับควันบุหรี่ที่ลอยฟุ้ง

ในช่วงเวลาที่เขียนเพลง Mr.Tambourine Man ดีแลนเพิ่งเลิกรากับแฟนสาว ซึ่งเคยปรากฏอยู่บนอัลบั้ม The Freewheelin’ Bob Dylan เมื่อปี 1963 ขณะที่เพลง Mr.Tambourine Man ได้รับการบันทึกและปล่อยออกมาในอัลบั้ม Bringing It All Back Home. ในปี 1965 และกลายมาเป็นผลงานการแต่งเพลงของดีแลนชิ้นแรก ที่พุ่งทะยานสู่ชาร์ตอันดับ 1 ทั้งในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร













เนื้อเพลงฉบับร่างนี้ เป็นการพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีด และยังมีการเขียนแก้ไขด้วยลายมือของ บ็อบ ดีแลน ปรากฏอยู่ นับเป็นโอกาสอันหาได้ยากยิ่ง ที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสถึงกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน ของอัจฉริยะที่กำลังแต่งหนึ่งในเพลงที่โด่งดังที่สุดของยุค 60ด้านบุตรชายของอาโรโนวิตซ์ เปิดเผยว่า พ่อของเขาไม่เคยทิ้งสิ่งใดไปเลย และเขากับภรรยาก็ใช้เวลาอยู่นานหลายปี ในการไล่ดูของสะสมของพ่อกว่า 250 กล่อง อันเปรียบได้กับไทม์แคปซูล ที่เก็บสะสมงานเพลงและผลงานเขียนต่าง ๆ ในช่วงยุค 60อย่างไรก็ตาม แม้แต่พ่อของเขาเองก็ยังจำไม่ได้ว่าเก็บร่างเนื้อเพลงฉบับนี้ไว้ที่ไหน หรือเก็บไว้อย่างไร เป็นเวลานานหลายปีที่ครอบครัวของเขาเชื่อว่า ร่างเนื้อเพลงเหล่านี้สูญหายไปแล้ว จนกระทั่งเขากับภรรยามาค้นดูคอลเล็กชั่นของพ่อเมื่อไม่นานมานี้เขายังเผยอีกว่ากระดาษเหล่านี้ถูกทิ้งลงถังขยะมาแล้ว แต่ขณะที่เขานำถังขยะไปเททิ้งในเช้าวันต่อมา ความรู้สึกบางอย่างก็ทำให้เขาตัดสินใจ ดึงกระดาษเหลือง ๆ ที่ทิ้งไปแล้วออกมาจากถังขยะ อ่านดูเนื้อเพลงที่เป็นผลงานของดีแลน และตัดสินใจเก็บมันไว้ขอบคุณข้อมูลจาก The New York Times