เคสประหลาด ปวดตาไปหาหมอ เจอตะเกียบไม้หัก 9 ซม. ฝังในเบ้าตา 3 สัปดาห์ไม่รู้ตัว

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เผยเรื่องราวเกี่ยวกับเคสคนไข้สุดแปลกและหายาก จากมหาวิทยาลัยการแพทย์และเภสัชศาสตร์ ในเมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม เมื่อไม่นานมานี้ มีรายงานว่า มีชายหนุ่มรายหนึ่ง (ไม่เปิดเผยชื่อ) วัย 24 ปี มาขอความช่วยเหลือด้วยอาการปวดที่บริเวณตา แต่ภายหลังจากผลตรวจทางการแพทย์เปิดเผยออกมา และได้เห็น "ต้นตอ" ที่เป็นสาเหตุ ทำเอาทุกคนต่างตกตะลึงไปตามกัน

ภาพจาก Can Tho University of Medicine and Pharmacy