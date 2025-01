สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ฉลองครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “The Catalyst of Change : สร้างการเปลี่ยนแปลง” มุ่งเป้าสร้างการเปลี่ยนแปลง ใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ และเปลี่ยนสังคม เพื่อผลักดันประเทศไทยเปลี่ยนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน พร้อมปาฐกถาพิเศษ “เปลี่ยนโลกการเรียนรู้ของไทยให้ทันโลก” และเสวนา “TK is our Life Hack…ชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อได้รู้จักทีเค” โดยแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมโชว์ผลงานและความสำเร็จตลอดสองทศวรรษถ่ายทอดผ่านนิทรรศการ The Catalyst of Change : สร้างการเปลี่ยนแปลง และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจมากมาย ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์