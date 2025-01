รู้จัก SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่ดีกว่าในอนาคต

ทำความรู้จัก SDGs หรือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือของนานาประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนโลกให้ดีกว่าพร้อมก้าวสู่อนาคต

ในปัจจุบันโลกได้เผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งในด้านสังคม เศรฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ดังนั้นหลายประเทศจึงได้มาร่วมมือช่วยกันไขปัญหาเหล่านี้ด้วย SDGs หรือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาในระยะยาว เปลี่ยนโลกให้ดีกว่า ก่อนจะส่งมอบให้ลูกหลานของพวกเราต่อไป จะมีอะไรบ้าง วันนี้มีคำตอบมาฝากแล้ว

SDGs คืออะไร

SDGs ย่อมาจาก Sustainable Development Goals หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดจากการร่วมมือของนานาชาติทั่วโลก รวมกว่า 193 ประเทศ ที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) โดยร่วมกันลงนามในพันธะสัญญาที่ชื่อว่า Transforming Our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development หรือ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ 15 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016-2030

เป้าหมาย SDGs มีอะไรบ้าง

โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีทั้งหมด 17 เป้าหมายหลัก 169 เป้าหมายย่อน และ 232 ตัวชี้วัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลดำเนินงาน ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 1 : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน

เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

5 มิติสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ SDGs

โดยเป้าหมาทั้ง 17 ข้อข้างต้นก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสันติและสถาบัน และด้านหุ้นส่วนการพัฒนา โดยแต่ละมิติก็ประกอบจากเป้าหมายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มิติด้านสังคม (People) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5

มิติด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11

มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 ถึง เป้าหมายที่ 15

มิติด้านสันติภาพและสถาบัน (Peace) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16

มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17

ตัวอย่างโครงการ SDGs

ในประเทศไทย

สำหรับในประเทศไทยก็มีการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ในหลายภาคส่วน ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นอย่างดี อาทิ

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South-South Cooperation) ภายใต้การดูแลดำเนินการของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่เป็นหลักในการประสานงานจัดทำรายงานการทบทวนระดับนานาชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) และ รับผิดชอบงานด้านหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยประเทศไทยได้นำความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 ไปเผยแพร่เพื่อแบ่งปันเป็นองค์ความรู้ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้แนวคิด SEP for SDGs

โครงการของทีมดี (Team D)

โครงการที่ริเริ่มโดย รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมมือกับบริษัทเอกชนอีก 13 บริษัท เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ เทสโก้ SCG ปตท. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับท้องถิ่นอีกด้วย

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ภายใต้การดูแลของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นและกำหนดทิศทางการให้ทุนวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน SDGs

SDGs หรือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นความร่วมมือของนานาประเทศ ที่ดำเนินการผ่าน 17 เป้าหมายหลัก เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สันติภาพและสถาบัน รวมถึงด้านส่วนการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมก้าวสู่อนาคต และส่งมอบโลกที่ดีกว่าให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน