สาวพาไปรู้จัก BAScii คณะเปิดใหม่ของจุฬาฯ เรียนอะไร ค่าเทอมตกปีละ 500,000 !

เป็นคลิปที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ กับคลิปของผู้ใช้อินตาแกรม swipesvibes ที่พาไปทำความรู้จักกับคณะ BAScii คณะเปิดใหม่ของจุฬา ที่มีค่าเทอมตกปีละ 500,000 บาท ซึ่งเจ้าของคลิปได้มีการให้ข้อมูลว่า BAScii คือคณะอะไร เรียนอะไร และทำไมค่าเทอมถึงแพง

จากคลิป เผยว่า คณะ BAScii จุฬา เพิ่งเปิดมาได้แค่ 6 รุ่น เหมาะกับคนที่สนใจเกี่ยวกับ Startup Innovation รวมถึง Entrepreneur หรือการ Integrate technology ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโลกอนาคต ส่วนคนที่สงสัยว่า เรียนคณะนี้แล้วจบไปทำอะไร จริง ๆ แล้วสามารถทำงานได้หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นแนว Startup, Business developer หรือ innovative products ซึ่งงานก็จะเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเป็นหลัก



ทั้งนี้ สำหรับ BAScii หรือ Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation เป็นหลักสูตรอินเตอร์ใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับความรู้ทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยี พร้อมทำงานในโปรเจกต์สตาร์ตอัปของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ตลอด 4 ปีของหลักสูตร โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก