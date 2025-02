ครูสอนเพลิน ๆ เพิ่งรู้ไมค์ดังไปไกลถึง 6 ห้อง ก่อนจัดประโยคพีค ทำนักเรียนฮายกชั้น

ภาพจาก TikTok @tigertao_2000 ภาพจาก TikTok @tigertao_2000

จากคลิปเป็นช่วงที่ครูกำลังสอนอยู่ ก่อนจะมีเด็กเดินมาบอกว่าเสียงไมค์ของคุณครูนั้นดังออกไปจนได้ยินถึงห้องอื่น ครูจึงถามว่า ดังไปถึงห้องข้าง ๆ ใช่ไหม แค่ที่พีคกว่าคือ เด็กบอกว่า ดังไปถึงห้องครูปนัดดา ซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง 6 ห้อง



หลังจากได้รู้ความจริง ครูถึงกับอุทานว้าวรัว ๆ เรียกว่าไม่มีแผ่วแม้จะเสียงดัง ก่อนจะพูดใส่ไมค์ฝากไปถึงห้องครูปนัดดาด้วยว่า "Hello ครูปนัดดา Hello Sa hi" แถมยังเสิร์ฟตามคำขอเด็ก ๆ ที่บอกให้ฝากถึงห้องครูสันติหน่อย โดยพูดออกไมค์ว่า "Hello ครูสันติ ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา" ทำเอาเด็ก ๆ ต่างหัวเราะสนุกสนานกันยกใหญ่



เรียกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคุณครู กับการที่การจะสอนให้นักเรียนตั้งใจไปจนกระทั่งจบคาบ ซึ่งงานนี้ก็ต้องอาศัยพึ่งอุปกรณ์คู่ใจเป็นตัวช่วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากช่อง TikTok @tigertao_2000 หรือ ครูเสือเต๋า ลงคลิปขณะกำลังสอนนักเรียนอยู่ในห้องเรียน แต่ก็เพิ่งรู้ตัวว่าเนื้อหาการเรียนการสอนในคาบนี้ ไม่ได้มีแค่เด็ก ๆ ในห้องเท่านั้นที่ได้ฟังคลิปนี้กลายเป็นไวรัลซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 2.5 ล้านครั้ง โดยชาวเน็ตแห่เอ็นดูกับเอนเนอร์จี้ของคุณครู ที่สอนสนุกเสียงดังจนห้องอื่นเหมือนได้เรียนไปด้วย ซึ่งบางส่วนก็เข้ามาช่วยคอนเฟิร์มว่า ครูสอนคณิตศาสตร์มักจะมีจุดเด่นคือไมค์ดังแทบทุกคนจริง ๆ เป็นต้น