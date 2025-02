เปิดเผยรายชื่อแบรนด์ ครีเอเตอร์ และบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นบนโซเชียลมีเดีย รวมกว่า 300 รางวัล ที่เข้าชิง Thailand Social Awards ครั้งที่ 13

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด จับมือ ICONSIAM และ The Art Clinic ประกาศความพร้อมจัดงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 13 เพื่อเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่าง ๆ กว่า 300 รางวัล ซึ่งถือเป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ถูกจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ยกระดับและให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

โดยเกณฑ์การวัดผลผู้ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียในครั้งนี้ถูกคำนวณมาจากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม โดยแบ่งออกเป็น ​3 เกณฑ์ คือ



1. Social Metric for Brand ใช้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารของแบรนด์บนโซเซียลมีเดีย

2. Social Metric for Content ใช้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารของเนื้อหารายการบนโซเซียลมีเดีย

3. Social Metric for Creator ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียของบุคคลที่มีผลงานหรือมีชื่อเสียง

ซึ่งในแต่ละกลุ่มรางวัลจะมีวิธีการเก็บข้อมูลและการคำนวณคะแนนที่แตกต่างกันออกไป โดยทุกเกณฑ์การวัดผลจะถูกประเมินด้านความเหมาะสมทางจริยธรรมของผู้รับรางวัลเป็นลำดับสุดท้ายก่อนคัดเลือกผู้เข้าชิง รายละเอียดเพิ่มเติม : thailandsocialawards.com

Thailand Social Awards ครั้งที่ 13 ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง 3 กลุ่ม จากทั้งหมด 6 กลุ่มรางวัล คือ Best Brand Performance on Social Media, Best Content Performance on Social Media และ Best Creator Performance on Social Media โดยแต่ละสาขาเรียงลำดับชื่อผู้เข้าชิงตามตัวอักษร ดังนี้