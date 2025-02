สาวบัญชีลาออกมาทำแฟนเช่า ปิดความลับพ่อแม่ 3 ปี เผยรายได้ 1 ชม. เท่ากับทั้งสัปดาห์

ภาพจาก Instagram playmatekatija

ภาพจาก Instagram playmatekatija

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ คาติจา คอร์เตซ อดีตนักบัญชีสาววัย 29 ปี ของบริษัทในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ที่ตัดสินใจลาออกทิ้งอาชีพหน้าที่การงานที่ดูเหมือนว่าจะมั่นคง เพื่อผันตัวมาเอาดีกับการรับงานบริการ "แฟนให้เช่า" แบบเต็มตัว แต่ได้ปิดความลับนี้ไม่ให้พ่อแม่รู้มานานถึง 3 ปี





ภาพจาก Instagram playmatekatija

ภาพจาก Instagram playmatekatija

ด้วยเหตุเหล่านี้ คาติจาเธอจึงพยายามลองทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเพื่อหารายได้พิเศษ จากนั้นก็มีเพื่อนของเธอแนะนำให้ไปเข้าร่วมกับเอเจซี่จัดหาเพื่อนเที่ยวแนวสยิวหรือแฟนให้เช่า ซึ่งทำให้เธอได้พบกับประสบการณ์ใหม่ที่น่าทึ่ง จากอาชีพนักบัญชีที่เคยมีรายได้ 610 ปอนด์ (ราว 26,000 บาท) ตอนนี้เธอหารายได้จำนวนนี้ภายในแค่ 1 ชั่วโมง



ภาพจาก Instagram playmatekatija

ภาพจาก Instagram playmatekatija

จนกระทั่งถึงเวลาที่เธอต้องบอกความจริง เมื่อเธอคิดว่าเธอประสบความสำเร็จมากพอ และค่าตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่าสำหรับการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต โดยหลังจากที่รู้ว่าลูกสาวทำงานนี้ พ่อแม่ของเธอค่อนข้างตกใจ แม่ของคาติจา ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา รู้สึกผิดหวังไม่น้อย ในขณะพ่อผู้เป็นช่างฝีมือกลับรู้สึกตื่นเต้น พ่อของเธอเปิดใจยอมรับได้มากกว่าแม่



ภาพจาก Instagram playmatekatija

ภาพจาก Instagram playmatekatija





ภาพจาก Instagram playmatekatija





ภาพจาก Instagram playmatekatija



ภาพจาก Instagram playmatekatijaภาพจาก Instagram playmatekatija

คาติจา เผยว่าเธอไม่เคยฝันว่าอยากจะเป็นนักบัญชี แต่เธอเข้าใจว่ามันน่าจะอยู่ในสายอาชีพที่มั่นคงที่พ่อแม่ของเธอยอมรับ แต่หลังจากที่เธอได้ทำงานกว่า 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มาเป็นเวลานานถึง 7 ปี ก็พบความจริงที่ว่า เงินค่าตอบแทนจากความพยายามที่เธอทุ่มเทไปนั้นไม่คุ้มค่า และแม้ว่าเธอจะทำงานล่วงเวลาวันละ 12 ชั่วโมง รวมทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้เกลียดการเดินทางไปทำงานและเหนื่อยมากเกือบทุกวันคาติจา อธิบายเกี่ยวกับการทำงานของเธอเผยว่า ในตอนแรกลูกค้าของเธอจะเป็นกลุ่มชายหนุ่ม ซึ่งจะพาเธอไปร่วมงานปาร์ตี้สังสรรค์ดื่มกินด้วยกัน แต่ต่อมาเธอพบว่า ลูกค้าที่จะจ่ายให้เธอได้ดีเป็นกลุ่มลูกค้าชายที่มีอายุ พวกเขาเต็มใจที่จะเปย์ให้มากเท่าที่ต้องการ เพื่อแลกกับกับการมีเพื่อนเที่ยวที่ดีรวมไปถึงความสนุกบนเตียง โดยพวกเขาจะพาเธอไปกินอาหารกลางวัน อาหารเย็น หรือไปเที่ยวสวนสนุกอย่างไรก็ตาม แม้ว่างานบริการทางเพศจะถือว่าถือเป็นเรื่องถูกกฎหมายในออสเตรเลีย แต่ก่อนหน้านี้เธอต้องปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับกับพ่อแม่มาเป็นเวลานานถึง 3 ปี ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยรู้ว่าเธอลาออกจากอาชีพนักบัญชีมาแล้ว เข้าใจมาตลอดว่าเงินที่เธอได้รับเป็นเงินเดือนจากการทำงานนั้นคาติจา กล่าวปัจจุบันคาติจารู้สึกพึงพอใจกับงานของเธอมาก จากเมื่อก่อนที่ต้องนั่งติดโต๊ะทำงานเป็นเวลานาน ตอนนี้เธอสามารถบริหารเวลาของตัวเองได้ สามารถออกไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น สิงคโปร์ บาหลี และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เธอยังซื้อบ้าน 2 หลังเพื่อปล่อยเช่า อีกทั้งได้รับรางวัล Playmate of The Year จากนิตยสาร Playboy ปี 2023 และยังมีช่องพอดแคสต์ของตัวเองอีกด้วยแต่ทั้งนี้ งานบัญชีในอดีตของเธอก็มีประโยชน์ต่อเธอในปัจจุบันเช่นกัน เธอเชื่อช่วงเวลาที่ท้าทายจากเมื่อก่อนนั้นช่วยสอนให้เธอรู้จักวินัยและจรรยาบรรณในการทำงานคาติจา กล่าวขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, Need to Know