Thailand Social Awards ครั้งที่ 13 ยกระดับความยิ่งใหญ่ รวมพลแบรนด์และครีเอเตอร์ระดับประเทศ

Thailand Social Awards ครั้งที่ 13 ประกาศผลรายชื่อแบรนด์ ครีเอเตอร์ และบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นบนโซเชียลมีเดีย ใครจะได้รางวัลบ้าง ไปดูกัน !

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด จับมือ ICONSIAM และ The Art Clinic จัดงาน “ Thailand Social Awards ครั้งที่ 13 ” เพื่อเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่าง ๆ กว่า 300 รางวัล โดยงานนี้ถือเป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ถูกจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ TRUE ICON HALL, ICONSIAM ภายในงานมีแบรนด์และครีเอเตอร์ชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างหนาแน่น ส่วนจะมีใครที่ได้รางวัลนี้บ้างตามไปดูได้เลย

รายชื่อผู้รับรางวัล งาน Thailand Social Awards 13 ในกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media และ Best Performance on Platforms

1. รางวัล Best Brand Performance on Social Media (แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย) จำนวน 35 สาขา

1.24 Out of Home Entertainment (ศูนย์การประชุม ศูนย์จัดการแสดงสินค้า และนันทนาการ)

2. รางวัล Best Performance on Platforms จำนวน 12 รางวัล

2.1 Best Brand Campaign on LINE OpenChat

Volvo Car Thailand

2.2 Best Fandom Community on LINE OpenChat

Ink Waruntorn

2.3 Best Brand Performance on Social Media by Pantip สาขา Highest Quality

โรงพยาบาลเวชธานี

2.4 Best Entertainment Performance on Social Media by Pantip สาขาละคร

ซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรหม

2.5 Best Performance on Platforms by TikTok สาขา Best Integrated Branding & Commerce Campaign

Maybelline

2.6 Best Performance on Platforms on TikTok สาขา Best Integrated Branding & Commerce Campaign

Mizumi

2.7 Best Launch Campaign on 𝕏

Maybelline Thailand

2.8 Best Community-Focused Campaign on 𝕏

ICONSIAM

2.9 Best Commerce-Influencing Campaign on 𝕏

BUZZEBEES

2.10 Best Channel Performance YouTube Shopping Affiliate สาขา Long Form

NotebookSPEC

2.11 Best Channel Performance YouTube Shopping Affiliate สาขา Short Form

NEETTO V.2

2.12 Best Brand Channel on YouTube