สาวตะลึง หน้าเหมือนหญิงในภาพวาดเมื่อ 100 กว่าปีก่อน แทบทุกจุด เหมือนจนขนลุก

จนกระทั่งเมื่อได้เห็นภาพวาดดังกล่าวที่คนพูดถึงกัน ไรลีย์ถึงกับตกตะลึงอย่างที่คาดไม่ถึง เมื่อหญิงสาวในภาพวาดเมือนกับเธอมากจนแทบจะเป็นคนคนเดียวกัน โดยจากภาพวาดจะเห็นว่า หญิงสาวคนนั้นมีผมสีเข้ม สวมชุดสีขาว กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้ง ทั้งโครงหน้า รูปคิ้ว ตา จมูก และปาก คล้ายคลึงกับไรลีย์ทุกส่วน แม้กระทั่งลักษณะของเส้นผมและชุดที่สวมใส่ ก็ใกล้เคียงกันมาก

ไรลีย์ลองทำท่าทาง หันองศาใบหน้า รวมทั้งใช้มือจับรวบผมแบบหลวม ๆ ให้คล้ายกับหญิงสาวในภาพถ่าย ซึ่งผลปรากฏว่ามันทำให้เธอรู้สึกขนลุกขึ้นมาในทันที "ขนลุกมาก ! มากจนแทบจะทำให้รู้สึกกลัวเลยด้วยซ้ำ มันคล้ายกันมากจริง ๆ"



วันที่ 5 มีนาคม 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวน่าตกตะลึงจากหญิงสาวชาวอเมริกันรายหนึ่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้เธอได้แชร์คลิปวิดีโอที่ทำให้หลายคนรู้สึกประหลาดใจไปตามกัน ภายหลังจากเธอบังเอิญพบว่าเธอมีใบหน้าคล้ายกับสาวงามในภาพวาดที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ใบหน้า แต่ลักษณะท่าทางต่าง ๆ รวมไปถึงทรงผมหรือแม้กระทั่งสไตล์เสื้อผ้าที่สวมใส่ แทบจะเหมือนกันทุกประการ ทำเอาตัวเธอเองถึงกับขนลุกเลยทีเดียวไรลีย์ เมดิสัน แลดเนอร์ หญิงสาวชาวอเมริกันวัย 22 ปี จากรัฐมิสซิสซิปปี เธอเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บน TikTok ซึ่งมีผู้ติดตามอยู่จำนวนหนึ่ง เธอเผยว่า ก่อนหน้านี้มีคนส่งข้อความมาบอกว่า เธอดูเหมือนหญิงสาวในภาพวาดชื่อ At the Dressing Table ของจิตรกรชาวรัสเซีย โดยย้ำว่าเหมือนจริง ๆ อย่างน่าประหลาด ซึ่งในตอนแรกเธอไม่ได้ใส่ใจมากนัก จนกระทั่งมีอีกหลายคนส่งมาบอกแบบเดียวกันมากขึ้น เธอจึงไปค้นหาภาพวาดดังกล่าวดูสำหรับภาพวาดดังกล่าวถูกวาดขึ้นโดย ซีไนดา เซเรบรีอาคอฟ จิตรกรชาวรัสเซีย เมื่อปี ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) หรือประมาณเมื่อ 115 ปีก่อน อย่างไรก็ตาม ไรลีย์เผยว่า เธอรู้สึกว่าภาพวาดนี้ดูทันสมัยมาก ทำให้เธอยิ่งแปลกใจเมื่อได้รู้ว่า ภาพวาดนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี และเมื่อเธอนำไปให้เธอสามีดู สามีของเธอก็บอกว่าเหมือนเธอมาก แถมยังมีชุดนอนที่คล้ายกัน เธอจึงนำมันมาใส่ถ่ายคลิปให้ดูเช่นนี้คลิปวิดีโอของไรลีย์ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 1.8 ล้านครั้ง หลายคนเข้าไปแสดงความประหลาดใจ พร้อมทั้งพากันพูดถึงทฤษฎีความเชื่อเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด และด้วยความเหมือนของเธอกับหญิงสาวในภาพนั้น ทำให้ไรลีย์มีความคิดเรื่องการตรวจดีเอ็นเอเพื่อหาที่มาของบรรพบุรุษ"คงน่าสนใจมากที่จะได้รู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่ หรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ความบังเอิญเท่านั้น" ไรลีย์ กล่าวขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, New York Post