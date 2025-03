คิง เพาเวอร์ เปิดเวที THE POWER BAND 2025 SEASON 5 ปลุกพลังทางดนตรี เป็นไปได้ ไม่สิ้นสุด

คิง เพาเวอร์ ร่วมมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 8 ค่ายเพลงชั้นนำของประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จของการประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ เปิดเวที “THE POWER BAND 2025 SEASON 5” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท และโอกาสเป็นศิลปินกับค่ายเพลงดัง พร้อมเปิดรับสมัครแล้ววันนี้

กลับมาอีกครั้งเพื่อตอกย้ำความสำเร็จของเวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศประจำปี 2568 “THE POWER BAND 2025 SEASON 5” โดย คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ร่วมมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำลังกับ 8 ค่ายเพลงชั้นนำอย่าง Muzik Move, LOVEiS Entertainment, Smallroom, What The Duck, Warner Music Thailand, XOXO Entertainment เสริมทัพด้วย 2 ค่ายเพลงใหญ่อย่าง YUPP! Entertainment และ Universal Music Thailand ที่จะมาร่วมเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่ เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่รวมแมวมองจากค่ายเพลงดังมากที่สุดในประเทศ พร้อมด้วยพันธมิตร ได้แก่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด, T-POP STAGE, นิตยสาร The Guitar MAG, บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และ Multiply by Eight ที่ร่วมให้การสนับสนุนพลังทางดนตรี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “MUSIC CREATES MORE POSSIBILITIES พลังดนตรี เป็นไปได้ ไม่สิ้นสุด” ชิงรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท พร้อมร่วมทำซิงเกิลกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ และโอกาสในการร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับประเทศ

งานแถลงข่าว THE POWER BAND 2025 SEASON 5 ครั้งนี้จัดขึ้น ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน เปิดงานด้วยการแสดงจากวง DS.RU.BAND โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าของตำแหน่งชนะเลิศจากเวที THE POWER BAND 2024 SEASON 4 รุ่นมัธยมศึกษา ที่จัดเต็มความสนุกเอาชนะใจกรรมการปีที่แล้วจนครองตำแหน่งแชมป์

ต่อด้วยช่วงไฮไลต์กับการเปิดตัวโครงการในปีนี้ นำโดย คุณธีรชาติ ธนสารกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณดนุภพ กมล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดโครงการและเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพนักดนตรีไทยที่มุ่งสร้างความฝันให้กลายเป็นความจริง

คุณธีรชาติ ธนสารกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า เวที THE POWER BAND เดินทางมาถึง SEASON 5 ที่ผ่านมาเห็นการเติบโตของเวทีนี้ในทุก ๆ ปี สะท้อนได้จากจำนวนการสมัครของผู้เข้าประกวดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรมดนตรีที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมมากขึ้น และเชื่อมั่นว่า THE POWER BAND เป็นเวทีประกวดดนตรีที่มีคุณภาพสูง ถือเป็นเวทีแห่งโอกาสให้กับน้อง ๆ ที่กำลังเดินตามความฝันได้มีพื้นที่ในการแสดงพลังแห่งความเป็นไปได้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สานฝันสู่การเป็นศิลปินอาชีพ เป็นจุดกำเนิดศิลปินหน้าใหม่ที่จะพลิกชีวิตสู่การเป็นศิลปินอาชีพได้ในอนาคต เช่นเดียวกับ “PINGPING PANPAN (ปิ๊งปิ๊ง - ปันปัน)” ที่เพิ่งเปิดตัวในฐานะศิลปินอาชีพ รวมไปถึงวง Kryptonyte ที่ถูกดึงตัวไปปั้นเป็นศิลปินหน้าใหม่โลดแล่นอยู่ในวงการเพลงมาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างความสำเร็จของผู้เข้าร่วมประกวดที่ทำความฝันเป็นจริง นอกจากการแข่งขันก็ยังมี THE POWER BAND MUSIC CAMP แคมป์ดนตรีที่จะสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีมิวสิกกูรูระดับประเทศ รวมไปถึงศิลปินที่มีชื่อเสียง มาถ่ายทอดความรู้และติวเข้ม เป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดไปสู่นักดนตรีอาชีพต่อไป

ด้าน ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ศักยภาพอุตสาหกรรมดนตรีของไทยกำลังขยายตัวและได้รับการยอมรับในระดับสากล เห็นได้จากศิลปินไทยที่ได้เข้าร่วมแสดงในงานเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติมากมาย ซึ่งจะเป็นตัวจุดประกายให้นักดนตรีหน้าใหม่มีไอดอลและแรงบันดาลใจทางดนตรี ขณะเดียวกันพื้นที่แห่งโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเวที THE POWER BAND 2025 SEASON 5 การประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2568 จะเป็นใบเบิกทางให้ทุกความฝันก้าวสู่ศิลปินมืออาชีพ โดยเวทีนี้จะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีให้กับประเทศ เพื่อให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งในปีนี้ THE POWER BAND 2025 SEASON 5 มีการแบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class) และรุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist) สำหรับรอบโซนนิ่งแสดงสดที่จะลงพื้นที่ไปเฟ้นหาคนดนตรีคุณภาพในแต่ละภูมิภาค จะแบ่งสนามการแข่งขันดังนี้ สนามที่ 1 จังหวัดขอนแก่น, สนามที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่, สนามที่ 3 จังหวัดภูเก็ต และสนามที่ 4 กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้คร่ำหวอดในแวดวงดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่จะมาช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนให้กับผู้เข้าประกวดแบบจุดต่อจุด อาทิ อาจารย์เช่ อัคราวิชญ์ พิริโยดม หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณพล คชภัค ผลธนโชติ (พล Clash) ผู้บริหารค่าย Boxx Music และ Zircle Muzik, คุณติ๊ก กฤษติกร พรสาธิต ผู้บริหารค่าย Home Run Music (ติ๊ก PLAYGROUND) และคุณเป้ ไพสิฐ คำกลั่น Music Director ค่าย Melodic Corner เป็นต้น

ปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก BONNADOL, MILLI & Flower.far และวง INDIGO ที่มาร่วมระเบิดความสนุกด้วยการขนเพลงดังมาแสดงอย่างเต็มที่แบบไม่มีกั๊ก เพิ่มสีสันให้กับเวที พร้อมสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรีได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

THE POWER BAND 2025 SEASON 5 สามารถสมัครและติดตามรายละเอียดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2568สามารถสมัครและติดตามรายละเอียดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th/thepowerband และ Facebook : thepowerband.mahidol โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย #THEPOWEROFPOSSIBILITIES #พลังคนไทยพลังแห่งความเป็นไปได้ #ThePowerBand #THEPOWERBAND2025 #MusicPower