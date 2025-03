ส่องภาพโปรเจกต์ยักษ์ เซ็นทรัล พหลโยธิน - เซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ เตรียมเปิดตัวปี 2569

ภาพจาก Central Pattana ภาพจาก Central Pattana



วันที่ 20 มีนาคม 2568 เครือเซ็นทรัลพัฒนา ประกาศวิสัยทัศน์ประจำปี 2568 ซึ่งหนึ่งในไฮไลต์ของงานคือ เมกะโปรเจกต์ The Central พหลโยธิน ห้างใหม่ที่จะเปิดไม่ห่างจาก เซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้



The Central พหลโยธิน (เดอะ เซ็นทรัล)



Central Northville (เซ็นทรัล นอร์ธวิลล์)



อีกหนึ่งโปรเจ็กต์แห่งอนาคต คือ เซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ (Central Northville) มิกซ์ยูสใหญ่สุดใจกลางนนทบุรี เป็น The New District of North Bangkok บนพื้นที่เดิมของเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ด้วยที่ดินถึง 59 ไร่ และมีพื้นที่ศูนย์การค้า (GBA) 210,000 ตร.ม. โดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์ Biophilic Design ยกธรรมชาติมาไว้ในอาคาร บรรยากาศแบบ Outdoor-in-Indoor แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน



มี Socialized, Multi-Generation & Community Space และ Pet-Friendly มากขึ้น รองรับการขยายของแบรนด์ดังทั้งไทยและเทศ พร้อมด้วยการผนึกกำลังของธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล ตอบโจทย์ความต้องการของย่านในทุกมิติด้วย Family & Edutainment, Food, Sport & Wellness Destinations และคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วง Q2 ปี 2569





เป็น The Future Place for All ตั้งอยู่บนที่ดินกว่า 49 ไร่ มีพื้นที่ศูนย์การค้า (GBA) 460,000 ตร.ม. ศูนย์การค้าระดับ Flagship แห่งอนาคตที่จะรองรับไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับทุกคน เป็น Gateway ดึงดูดดีมานด์ใหม่จาก Catchment กรุงเทพฯ ตอนบน และ Quality Shoppers จากจังหวัดใกล้เคียงโดยจะเติบโตควบคู่กับ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งเป็นมิกซ์ยูสแห่งแรก และเป็นแลนด์มาร์กของย่านอย่างไรก็ดี ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภค มีดีมานด์ที่เติบโตจากความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มลูกค้าใหม่ จึงมีศักยภาพที่พร้อมสำหรับการมีศูนย์การค้าเซ็นทรัล 2 แห่งขอบคุณข้อมูลจาก Central Group