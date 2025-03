ช็อก เมียกับชู้รวมหัวฆ่าผัว ซ่อนศพในบ้าน สะเทือนใจคำพูดลูก 6 ขวบ ที่บอกเพื่อนบ้าน

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล



ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

วันที่ 24 มีนาคม 2568 เว็บไซต์ Sinchew มีรายงานคดีฆาตกรรมช็อกจากประเทศอินเดีย เมื่อภรรยาได้รวมหัวกับชายชู้ ก่อเหตุฆ่าหั่นศพผู้เป็นสามี ก่อนซ่อนชิ้นส่วนศพ 15 ชิ้นไว้ในถังน้ำมัน ซึ่งเป็นที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อดูเหมือนลูกสาววัย 6 ขวบ จะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเอาแต่พร่ำบอกกับเพื่อนบ้านว่า "พ่ออยู่ในถัง"



เมื่อคนงานเปิดฝาถังออก ก็มีกลิ่นเหม็นรุนแรงโชยออกมาทันที ทำให้พวกเขาตัดสินใจโทร. เรียกตำรวจ ขณะที่ B รีบหนีกลับไปบ้านพ่อแม่ของตัวเอง



ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

แม้ความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาจะแย่มาก จน A คิดที่จะหย่า แต่เพื่อการเติบโตของลูกสาว ทำยอมที่จะอดทนและย้ายไปทำงานที่ลอนดอนในปี 2556 ซึ่งระหว่างนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับชายชู้ก็ยิ่งแนบแน่น จนในที่สุดทั้งคู่ก็วางแผนจะสังหาร A

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอำเภอเมรฐะ รัฐอุตตรประเทศ ของอินเดีย โดยเมื่อหลายปีก่อน A (นามสมมติ) ซึ่งทำงานอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เดินทางกลับมาที่อินเดียเพื่อจะฉลองวันเกิดครบรอบ 6 ขวบ ของลูกสาว แต่กลับถูกภรรยาคือ B (นามสมมติ) และ C (นามสมมติ) ซึ่งเป็นชายชู้ วางแผนฆาตกรรมอำพราง โดยหั่นศพเขาออกเป็น 15 ชิ้น ซ่อนเก็บไว้ในถังน้ำมันและโบกปูนทับด้านแม่ของผู้ตาย เผยว่า หลานสาวของเธอน่าจะเห็นอะไรบางอย่าง มีคนบอกว่า เด็กหญิงเอาแต่บอกว่าทำให้คิดว่าเด็กน่าจะเห็นเหตุภาพโหดร้ายนั้นเข้าทั้งนี้ หลังลงมือก่อเหตุ B กับ C ก็เตรียมที่จะออกจากบ้านที่เกิดเหตุ เนื่องจากเจ้าของบ้านจำเป็นต้องรีโนเวตบ้านใหม่ อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่คนงานพยายามจะนำถังพลาสติกออกจากห้อง พวกเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติ แต่เมื่อถาม B ว่ามีอะไรอยู่ในถัง เธอก็อ้างว่าเป็นแค่ขยะเท่านั้นด้านแม่ของ B เผยกับสื่อว่า ลูกสาวมาสารภาพว่าลงมือฆ่าสามีตัวเอง ทางครอบครัวจึงพาเธอมามอบตัวที่สถานีตำรวจแต่แม่ของผู้ตายไม่ปักใจเชื่อ มองว่าแม่ของสะใภ้พยายามบิดเบือนรูปคดี จริง ๆ ครอบครัวฝ่ายหญิงน่าจะรู้ถึงสิ่งที่ลูกสาวทำมานานแล้ว แต่ปิดเงียบไว้ และได้ปรึกษากับทนายก่อนนำ B มามอบตัว ดังนั้นเธอจึงมองว่าครอบครัวของ B สมควรถูกแขวนคอด้วยรายงานเผยว่า A กับ B แต่งงานกันเมื่อปี 2559 ก่อนจะแยกบ้านมาอาศัยอยู่ด้วยกันเนื่องจากความขัดแย้งกับครอบครัวฝ่ายชาย ต่อมาในปี 2562 ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน แต่ความสุขอยู่ได้ไม่นาน เมื่อ A พบว่าภรรยาแอบเป็นชู้กับ C ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาแม่ของ B อ้างว่า ลูกสาวของเธอและชายชู้ใช้ยาเสพติดด้วยกัน และเลือกที่จะฆาตกรรม A เพราะชายชู้กลัวว่าเขาจะห้าม ไม่ให้ทั้งคู่มาเจอกันอีก ทั้งนี้ A ให้การสนับสนุน B มาเสมอ และเคารพตัวเลือกของเธอตอนที่ไม่อยากอยู่ร่วมบ้านกับพ่อแม่สามี แต่ไม่คิดเลยว่า B จะมาก่อเหตุเลวร้ายกับสามีตัวเองแบบนี้อนึ่ง ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew