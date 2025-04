เวทีแห่งโอกาส ! เยาวชนสุดเจ๋งจาก THE POWER BAND สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีบนคอนเสิร์ต BODYSLAM

คิง เพาเวอร์ เปิดโอกาสให้เยาวชนจาก THE POWER BAND ขึ้นแสดงความสามารถบนคอนเสิร์ตระดับประเทศ ร่วมกับวงบอดี้สแลม พร้อมสนับสนุนมูลนิธิก้าวคนละก้าว เพื่อการศึกษาให้เด็กไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

8 เมษายน 2568 - คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย จับมือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเวทีแห่งโอกาสผ่านโครงการ “THE POWER BAND” พานักดนตรีเยาวชนดาวรุ่งจากเวทีการประกวดขึ้นแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตระดับประเทศ “BODYSLAM POWER OF THE B-SIDE CONCERT ความฝันกับจักรวาล WITH THE ORCHESTRA PRESENTED BY KING POWER THAI POWER” ร่วมประชันเสียงร้องและเล่นดนตรีกับ “พี่ตูน บอดี้สแลม” แบบใกล้ชิด เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน ที่ผ่านมา ณ One Bangkok Forum” ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำว่า THE POWER BAND ช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ให้เดินตามความฝันสู่อุตสาหกรรมดนตรีของไทยได้อย่างแท้จริง พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการกุศลในการระดมทุนเพื่อ “มูลนิธิก้าวคนละก้าว” ในโครงการ “ก้าวเพื่อน้อง ปีที่ 5” สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ภายในคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้นำบทเพลง B-SIDE ของวงบอดี้สแลม มาเรียบเรียงรูปแบบใหม่ ร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตรากว่า 40 ชิ้น จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนเกิดเป็นเพลงเวอร์ชั่นสุดพิเศษอันทรงพลัง พร้อมเปิดตัว 4 เยาวชนจาก THE POWER BAND ได้แก่ คุณ - นรภัทร อภัยจิตต์ (วงนิวคลัสเตอร์) และ 3 นักร้องนำจากวง Belebt ได้แก่ เบียร์ - นิตยา ยอดสิงห์, ไอซ์ - อัญชิสา สมศรี และพัดชา - พัดชา มหาวงศ์ ร่วมขึ้นโชว์ในเพลง “ครึ่งหลัง” ซึ่งวินาทีที่น้อง ๆ ขึ้นเวทีก็สามารถฉายแสงเจิดจรัสคู่กับวงบอดี้สแลมได้อย่างมืออาชีพ

นอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลต์ของพื้นที่แห่งโอกาสคือกิจกรรม “เวทีเปิดหมวก” บริเวณหน้างาน ที่เปิดโอกาสให้ 6 วงดนตรีจาก THE POWER BAND มาร่วมร้องเพลงเปิดหมวกการกุศล ได้แก่ DS.RU.BAND, Boy in Love, Savvy, I Love Wednesday, Pongzun (ป๋องสั้น) และ Sisweet พร้อมเชิญชวนผู้ชมร่วมบริจาคเพื่อมูลนิธิก้าวคนละก้าว สมทบทุนโครงการก้าวเพื่อน้องฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ชมในงาน ซึ่งทั้งหมดมองว่างานคอนเสิร์ตนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้รับ จึงอยากส่งต่อโอกาสดี ๆ นี้ให้กับน้อง ๆ เพื่อร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพวกเขาต่อไป

ด.ช.นรภัทร อภัยจิตต์ ตัวแทนวงนิวคลัสเตอร์ จาก THE POWER BAND SEASON 3 และ 4 กล่าวว่า “ผมเริ่มเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ชอบสร้างสรรค์หาคอร์ดใหม่ ๆ ในการเล่น นอกเหนือจากเพลงเดิมที่มีคอร์ดเก่าอยู่แล้ว เพื่อให้เพลงที่เล่นนั้นเป็นสไตล์ของตนเองมากยิ่งขึ้นครับ วันนี้ผมได้โอกาสจากเวที THE POWER BAND ที่ช่วยสานต่อความฝัน ทำให้ผมได้ขึ้นคอนเสิร์ตเล่นดนตรีกับพี่ ๆ วงบอดี้สแลม เพราะนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวที่จะมีโอกาสได้เล่นดนตรีกับศิลปินระดับประเทศ”

น.ส.อัญชิสา สมศรี ตัวแทนวง Belebt จาก THE POWER BAND SEASON 3 กล่าวว่า “พวกเราวง Belebt มีพี่ตูน บอดี้สแลม เป็นไอดอล วินาทีที่ทราบว่าจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงกับพี่ตูน ทุกคนตื่นเต้นกันมาก ๆ และอยากทำโชว์นี้ให้เต็มที่ที่สุด ตอนอยู่บนเวทีกับพี่ตูน แล้วมีคนดูในฮอลล์ปรบมือชื่นชม เป็นความทรงจำที่พวกหนูจะไม่มีวันลืมเลยค่ะ”

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพันธมิตรทางดนตรี ผู้จัดประกวดวงดนตรีสากล THE POWER BAND ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นเวทีแห่งโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพทางดนตรีให้กับเยาวชนไทยที่มีพลังสร้างสรรค์ทางดนตรี พร้อมสร้างโอกาสบนเส้นทางสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคต #KingpowerThaipowerพลังคนไทย #ThePowerofPossibilities #พลังคนไทยพลังแห่งความเป็นไปได้ #MusicPower #ThePowerBand