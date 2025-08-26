กิตติ แฉพระอลงกต สวมชื่อคนอื่นบวช หลังหนีทหาร พี่สาวชี้เดิมแค่จะบวชแก้เคล็ด

กิตติ แฉ พระอลงกต สวมชื่อคนอื่นบวช หลังหนีทหาร ไขปริศนา 6 ปีที่ประวัติหายไป พี่สาวชี้เดิมแค่จะบวชแก้เคล็ด
ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตา กรณี พระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งถูกสังคมตั้งคำถามทั้งเรื่องปมเงินบริจาควัด ปลอมประวัติการศึกษา ตลอดจนการสวมชื่อคนอื่นในการบวช
โดยวานนี้ (25 สิงหาคม 2568) นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว รายการข่าว 3 มิติ ทางช่อง 3 มีรายงานเปิดเผยเรื่องของ นายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ชื่อเล่น จอร์จ ที่บวชเป็นพระและใช้ชื่อในใบสุทธิว่า นายอลงกต พลมุข นำมาสู่การตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่ใช้ชื่อนายเกรียงไกรในการบวช
พบว่าประวัติของ นายเกรียงไกร เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2503 เป็นลูกคนที่ 5 ในบรรดาพี่น้อง 6 คน เดิมอาศัยอยู่กับพ่อที่เป็นข้าราชการสังกัดกรมทางหลวง เรียนโรงเรียนประถมใน จ.ขอนแก่น ต่อมาช่วงมัธยมต้นเข้าเรียนที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมเยาวชนของจังหวัด
ข่าว 3 มิติ ได้รับการยืนยันว่า ภาพนักกีฬาฟุตบอลมีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2519 ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเป็นปี 2523 เพราะมีข้อมูลอีกชุดยืนยันว่าระหว่างปี 2521-2523 นายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว มีชื่อเป็นนักศึกษา ปวช. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะ วิทยาเขตเกษตร พิษณุโลก
อย่างไรก็ตาม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า นายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ขณะที่มาเข้าเรียนนั้น มีการบันทึกนามสกุลของพ่อแม่นายเกรียงไกรว่า "เพ็ชรแก้ว" เริ่มเข้าเรียนปี 2521 ซึ่งจะเรียนจบได้ต้องเรียนชั้นละ 2 เทอม เวลา 3 ปีต้องเรียนครบ 6 เทอม แต่เกรียงไกรไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในเทอมสุดท้าย ตลอดการศึกษาได้เรียนเพียง 5 เทอม จึงถือว่าไม่จบการศึกษาจากที่นี่
ช่วงเวลาหลังจากปี 2523 มีข้อมูลนายเกรียงไกรน้อยมาก ขณะที่พี่สาวของนายเกรียงไกรเปิดเผยว่า หลังจากปี 2523 ก็ไม่พบความเคลื่อนไหวของน้องชายมากนัก รู้เพียงว่าออกไปทำงาน จนพบว่าช่วงปี 2529 นายเกรียงไกรได้รับการชักชวนจากเพื่อนไปบวช ขณะนั้นตั้งใจไปบวชเพื่อแก้เคล็ด ตอนอายุ 26 ปี โดยมีการใช้ชื่อในใบสุทธิว่า นายอลงกต พลมุข ทำให้ในช่วง 2523 - 2529 ชื่อนายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ได้หายไป
จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมไม่พบประวัติการกระทำความผิดคดีอาชญากรรม แต่เมื่อตรวจสอบไปยังมณฑลทหารบกที่ 23 จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของนายเกรียงไกร พบว่า นายเกรียงไกรมีอายุครบ 17 ปี ในปี 2520 และได้ไปขึ้นทะเบียนทหารที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ในปี 2524 นายเกรียงไกร อายุ 21 ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ แต่ได้ยื่นเรื่องผ่อนผันผ่านฝ่ายปกครองไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยอ้างว่ากำลังศึกษาอยู่คณะเกษตร ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.พิษณุโลก และมีการขอผ่อนผันดำเนินไปตามเกณฑ์จนถึงปี 2529 นายเกรียงไกรที่อายุ 26 ปี ไม่ได้ติดต่อกลับมารับการเกณฑ์ทหารอีกเลย ทางราชการถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้ารับราชการทหาร หรือในภาษาชาวบ้านคือการ "หนีทหาร"
นับจากนายเกรียงไกรอายุ 26 ปี ทางราชการมีหมายเรียก สด.35 ไปที่บ้านทุกปี แต่นายเกรียงไกรไม่ได้รับหมายเรียกดังกล่าว จนกระทั่งปี 2533 นายเกรียงไกรอายุ 30 ปี ทางกฎหมายทหารถือว่าพ้นภาระทางทหาร โดยความผิดขณะนั้นคือความผิดตาม พ.ร.บ.การรับราขการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 25 อัตราโทษจำคุก 3 เดือน และปรับ 300 บาท มีอายุความ 5 ปี ซึ่งจะอยู่ในช่วงการบวชพอดี หลังจากนั้นหากนายเกรียงไกรจะไปทำงานอะไรก็จะไม่มีเอกสาร สด.43 ไปยื่นแสดงว่าผ่านการตรวจคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว
