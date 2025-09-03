เปิดตัวชุดแข่งทีมชาติไทย เตรียมใช้ในศึก คิงส์ คัพ แต่เจอดราม่าแฟนบอลวิจารณ์เพียบ ทั้งราคาแรงและดีไซน์ซ้ำทีมดัง
เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ ชุดแข่งใหม่ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้คอนเซปต์ อโยธยา ที่สะท้อนถึงพลังทางอารยธรรม ศรัทธา และจิตวิญญาณความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งชาติ
ชุดแข่งมีทั้งหมด 5 สี คือ สีน้ำเงินโคบอลต์, สีแดงเรดไลต์, สีขาวไอวอรี่, สีน้ำตาลโทป และ สีเขียวไรส์กรีน โดยทีมชาติไทย ชุดใหญ่ จะประเดิมใช้สวมแข่งขันในศึกฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 ที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2568
สำหรับราคา ชุดแข่งขัน 2,490 บาท / ชุดแข่งขันสำหรับแฟนบอล 1,290 บาท / เสื้อเชียร์ทีมชาติไทย 399 บาท
ภายหลังจากที่แบรนด์โพสต์ภาพเสื้อแข่งใหม่ ปรากฏว่ามีคอมเมนต์จากแฟนบอลชาวไทยเข้าไปวิจารณ์ชุดแข่งใหม่เป็นจำนวนมาก บางส่วนมองว่า ชุดสีแดง แพทเทิร์นดูจะไปคล้ายกับชุดแข่งของ ลิเวอร์พูล อีกแล้วหรือไม่
โดยเรียกร้องให้ฟังเสียงแฟนบอลบ้าง และทำชุดให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองมากกว่านี้ รวมทั้งยังมองว่ามีราคาที่สูงไป เป็นต้น
