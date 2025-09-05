HILIGHT
เปิดหอพักนักศึกษา ทำผู้ปกครองช็อก ส้วมในตัวสภาพสุดขนลุก เห็นแล้วร้องไห้

          หอพักมหาวิทยาลัยทำนักศึกษาหลายคนร้องไห้ ห้องน้ำในตัวสภาพขนลุก ผู้ปกครองเห็นแล้วช็อกใจสลาย สงสารจับใจทำไมลูกต้องมาอยู่แบบนี้  

หอพักนักศึกษา
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 4 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้ ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน ได้สร้างความตกใจให้กับเหล่านักศึกษาปี 1 รวมไปถึงบรรดาผู้ปกครอง เมื่อได้เห็นสภาพของหอพักที่ลูก ๆ ของพวกเขากำลังจะย้ายเข้าไปอยู่ ไม่เพียงแค่เป็นห้องนอนแบบรวมที่ต้องอยู่กันอย่างแออัดถึง 6 คน แต่ยังมีส้วมอยู่ภายในห้องแบบไม่มีอะไรกั้น 

          ภาพภายในห้องพักที่นักศึกษาบางรายนำมาแชร์ลงบนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปิดประตูเข้าไปจะพบเตียงสองชั้น 3 เตียง สำหรับ 6 คน ตรงด้านในสุดที่ติดกับหน้าต่างจะมีส้วมแบบนั่งยอง ลักษณะเป็นพื้นยกสูงต่างระดับขึ้นไป แต่ไม่มีผนัง ประตูปิด หรือแม้แต่ฉากกั้นใด ๆ ทำให้บริเวณนั้นเป็นคราบดำสกปรก และมีกลิ่นเหม็นรุนแรงจากท่อน้ำทิ้ง 

          กลุ่มนักศึกษาได้ออกมาร้องเรียน โดยพากันวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความไม่พอใจ กล่าวว่า "ในห้องที่มีคนอยู่ 6 คน คนหนึ่งจะไปเข้าห้องน้ำได้ยังไง ในขณะที่อีก 5 คนนั่งดูอยู่", "ถ้าฉันเข้าห้องน้ำกลางดึกแล้วปลุกคนทั้งห้องเพราะกลิ่นเหม็น แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ?", "ที่น่าสงสารที่สุดคือเตียงที่อยู่ติดกับส้วม ต่อให้ทำความสะอาด กลิ่นก็ยังอยู่" 

หอพักนักศึกษา
ภาพจาก Weibo

          นักศึกษารายหนึ่งกล่าวอย่างขมขื่นว่า "การนอนตรงนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการนอนในห้องน้ำ" ขณะที่อีกรายก็เสริมว่า "ทันทีที่เปิดประตูห้องเข้าไปก็รู้สึกขยะแขยงมากจนไม่คิดว่าจะสามารถนอนหลับที่นี่ได้" นอกจากนี้ ผู้ปกครองของนักศึกษาหลายคนก็รู้สึกตกใจหลังจากได้เห็นภาพหอพักดังกล่าวเช่นกัน จึงออกมาตำหนิและร้องเรียนไปยังมหาวิทยาลัย    

          ขณะเดียวกันนักศึกษาบางรายต้องหาวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยตัวเองโดยการระดมเงินไปซื้อผ้าม่าน และสเปรย์ระงับกลิ่นมาใช้ไปก่อน อย่างไรก็ดี ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือจัดการใด ๆ กับสถานการณ์ดังกล่าว 

          เรื่องราวนี้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนบนโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้ให้ความเห็นว่า "หอพักนักศึกษาไม่ใช่แค่ที่นอน แต่ยังเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองในมหาวิทยาลัย แค่เรื่องสุขอนามัยขั้นพื้นฐานยังไม่มีให้ เราจะคาดหวังให้นักศึกษาเรียนอย่างสบายใจได้อย่างไร สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยย่อมส่งผลต่อการเรียน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 

