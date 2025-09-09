อินฟลูฯ เขมรสายซิ่ง บิ๊กไบค์คว่ำ - รถพ่วงทับซ้ำ ดับคาที่ พบตั้งใจจะแซงรถใหญ่ แต่เจอรถอีกคันถอยมาชน ชุมชนไบค์เกอร์ร่วมอาลัย บริจาคเงินค่าทำศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tep Pon
วันที่ 8 กันยายน 2568 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป มีรายงานกรณีการเสียชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์สาวกัมพูชา วัย 31 ปี จากเหตุบิ๊กไบค์คว่ำก่อนถูกรถบรรทุกพ่วงเหยียบจนเสียชีวิตคาที่ กลางถนนในกรุงพนมเปญ ของกัมพูชา เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา นับเป็นข่าวสลดที่ทำให้คนในชุมชนไบค์เกอร์ออกมาแสดงความเสียใจ รวมถึงสามีของเธอที่หวังจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ภรรยา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tep Pon
รายงานเผยว่า ผู้เสียชีวิตคือ Channa You ไบค์เกอร์สาวคนดังที่มียอดผู้ติดตามบน TikTok กว่า 137,000 ฟอลโลเว่อร์ ที่ผ่านมาเธอมักโพสต์คลิปเกี่ยวกับการออกทริปต่าง ๆ เป็นประจำ โดยเธอแต่งงานมีครอบครัวแล้ว และยังมีลูกสาวที่ยังเล็ก 1 คน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tep Pon
กระทั่งช่วงเย็นวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา ขณะที่ Channa ขี่รถบิ๊กไบค์อยู่บนถนน เธอตั้งใจที่จะเร่งเครื่องแซงรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่ โดยขี่อยู่ในช่องว่างระหว่างฟุตปาธกับรถบรรทุกพ่วง แต่ระหว่างนั้นกลับมีรถยนต์อีกคันที่อยู่ ๆ ก็ถอยออกมาจากบนฟุตปาธ ทำให้ Channa พุ่งชนท้ายรถคันดังกล่าว กระทั่งรถคว่ำ ตัวของเธอกระเด็นหลุดออกจากบิ๊กไบค์ เข้ามาอยู่หน้าล้อรถบรรทุกพ่วงซึ่งไม่สามารถเบรกทัน ทำให้ร่างของเธอถูกบดขยี้ใต้ท้องรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tep Pon
เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยเข้ามายืนยันการเสียชีวิตของเธอหลังจากนั้น โดยภาพเหตุการณ์ทั้งหมดถูกจับภาพไว้ได้โดยกล้องติดรถยนต์ ของรถคันที่ขับตามหลังมา ขณะที่รถยนต์คันที่ถอยมาชนเธอ พบว่าขับหนีไปจากที่เกิดเหตุแล้ว
ภาพจากโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นคนกลุ่มใหญ่ ที่เข้ามามุงอยู่รอบร่างของไบค์เกอร์สาว ที่ถูกรถใหญ่เหยียบ หมวกกันน็อคหลุดออกจากศีรษะ โดยขณะนี้ทางตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tep Pon
สำหรับงานศพของเธอจัดขึ้นวันที่ 6 กันยายน โดยมีกลุ่มไบค์เกอร์มาร่วมแสดงความเสียใจ รวมถึงช่วยกันบริจาคเงินแก่ครอบครัวเพื่อใช้สำหรับการจัดงานศพ
อนึ่ง ความปลอดภัยบนท้องถนนในกัมพูชายังคงเป็นความท้าทายด้านสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเมื่อปี 2564 องค์การอนามัยโลก ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในกัมพูชา มากกว่า 3,000 ราย ทำให้กัมพูชากลายเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนสูงเป็นอันดับ 2 ร่วมกับเมียนมา ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เสียชีวิต 19 ราย ต่อประชากร 100,000 คน
ขอบคุณข้อมูลจาก Mothership, Orientaldaily